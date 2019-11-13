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Van’da kanser tarama çalışması

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen 'Mobil Tarama Aracı' Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Çiçekli Aile Sağlığı Merkezi önünde hizmet vermeye başladı.

Van’da kanser tarama çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen ‘Mobil Tarama Aracı’ Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Çiçekli Aile Sağlığı Merkezi önünde hizmet vermeye başladı.
Mobil kanser tarama aracı ile ilgili açıklamada bulunan Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu; “Kanser taramalarında erken teşhis ve tedavi amacıyla özellikle ulaşım sıkıntısı çekilen bölgelerden hasta alarak hizmet veren mobil kanser aracında 2 doktor, 1 ebehemşire, 1 röntgen teknisyeni çalışmaktadır. Mobil kanser tarama aracında 20 yaş üzerindeki kadınlara kendi kendine meme muayenesi yapmaları için danışmanlık, 40 69 yaş arasındaki kadınlara mamografi çekimi, 30 65 yaş arasındaki kadınlara rahim ağzı kanseri tarama kapsamında Smear ve HPVDNA testi yapılmaktadır. Bizler mobil sağlık aracımızla vatandaşımızın ayağına gideceğiz ve vatandaşımızın memnuniyeti için gece gündüz çalıcağız” dedi.
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dt. Şebnem Kartal ile Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda tarafından Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Çiçekli ASM’nin önünde bulunan mobil sağlık aracı ziyaret edilerek, araçta görevli hekimlerden taramalar hakkında bilgi alındı.

VAN

13 Kasım 2019 Çarşamba

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