Erciş’te ‘Peygamberimiz ve Aile’ konulu konferans

Van’ın Erciş ilçesinde Mevlidi Nebi Haftası nedeniyle "Peygamberimiz ve Aile" temalı konferans düzenlendi.

İlçe müftülüğü tarafından düzenlenen konferansa Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Van İl Müftüsü Ömer Keskin, Erciş İlçe Müftüsü Abdullah Bora, kamu kurum amirleri ile çok sayıda davetli katıldı. Erciş Kaymakamlığı Çok Amaçlı Salonunda gerçekleşen konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’anı Kerim tilavetinin ardından, açılış konuşmasını Erciş İlçe Müftüsü Abdullah Bora yaptı. Sinevizyon gösterisi ve Arvasi Kur’an Kursu öğrencilerinin ilahi dinletisinden sonra Van İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından ‘Peygamberimiz ve Aile’ temalı konuşma gerçekleştirildi.

VAN 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:14

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