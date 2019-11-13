Van YYÜ'de "Türkiye'de Bilim, Bilimsel Araştırmalar ve Geleceği" konferansı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu tarafından "Türkiye'de Bilim, Bilimsel Araştırmalar ve Geleceği" konferansı verildi.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinin konferans salonunda TÜBA Üniversite Konferansları kapsamında "Türkiye'de Bilim, Bilimsel Araştırmalar ve Geleceği" konferansı düzenlendi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, üniversitenin bu tür etkinlikleri desteklediğini ifade ederek, "Van YYÜ'de sürekli bilimsel içerikli konferanslar organize ediliyor. Üniversitemizde neredeyse her hafta bir etkinlik oluyor. Bilimsel yayın konusunda da önemli bir yerdeyiz. İnşallah ileriki süreçte daha da artacak bilimsel yayınlarımız. Bu anlamda tıp fakültemizin de bilimsel yayın sürecine önemli katkıları var. Ben bu konferansta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu, Türkiye'de bilim ve bilimsel araştırmalar hakkında önemli bilgiler veren bir sunum yaptı. Prof. Dr. Kansu, sunumun ardından katılımcıların sorularını da cevapladı. Sorucevap kısmının ardından konferans sona erdi.

Konferansa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

VAN 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:14

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