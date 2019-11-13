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Sadettin Saran, Van YYÜ'de öğrencilerle buluştu

İHA

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) "Yeni Nesil Girişimcilik" söyleşisinde deneyimlerini ve başarı hikayesini üniversite öğrencileriyle paylaştı.

Sadettin Saran, Van YYÜ'de öğrencilerle buluştu

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) "Yeni Nesil Girişimcilik" söyleşisinde deneyimlerini ve başarı hikayesini üniversite öğrencileriyle paylaştı.
Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezinde düzenlenen "Yeni Nesil Girişimcilik" adlı söyleşi programına Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran konuşmacı olarak katıldı. Programın açılışında konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Sadettin Saran'ı üniversitede misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Üniversitemizde bilimsel faaliyetlerin yanı sıra öğrencilerimizin hem sosyal anlamda girişimcilik ruhunu ortaya çıkarmak hem de inovasyon anlamında gelişmelerini sağlamak amacıyla farklı etkinlikler yapmaktayız. Bugün de Van Organize Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitemizin Genç Fenerbahçeliler Topluluğu, İnovatif Öğrenci Topluluğu ve Öğrenci Konseyinin katkılarıyla bugün bu etkinliği düzenliyoruz" dedi.
Yeni dönemde girişimciliğin bilimsel eğitim kadar değerli ve önemli olduğuna dikkat çeken Rektör Şevli, şunları söyledi:
"Artık iş insanları, insan kaynakları birimleri, öğrenciler mezun olduktan sonra kariyerleri ile ilgili mülakat yaptıklarında sadece aldıkları eğitime bakmıyor. Aynı zamanda üniversite yaşamı boyunca ekip ruhu çalışmasına, analitik düşünce yeteneğine de bakıyor. Dolayısıyla biz öğrencilerimizin bu anlamda da gelişmesini istiyoruz. Van ve bölgemiz hakikatten çok ciddi potansiyeli olan girişimci ruhuna sahip öğrencilerden oluşmaktadır. Van'da biz bunu görüyoruz. Bu gençlerimize bir imkan verme, önlerini açma konusunda üniversitemizde geçen ay TÜSİAD Yönetim Kurulunu öğrencilerimizle buluşturmuştuk. Yine bunları yaparken şehir ile bütünleşerek Van ilimizdeki STK'lar ve İstanbul'daki Dostluk Grubu'nu davet etmiştik. Bugünkü etkinliğimizi ise Van Organize Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile güçlü bir STK'yla yapıyoruz. Sadettin Saran gibi marka olmuş bir değerimizi üniversitemizde öğrencilerimize rol model olması anlamında misafir ediyoruz. Ben Sadettin Beyin İstanbul'da bir konuşmasını dinlemiştim. Otizm ile ilgili bir derneğin yapmış olduğu bir etkinlikti. Orada otizmli çocuklara vermiş olduğu destekten dolayı ben kendisini tebrik ediyorum. Bu tür sosyal sorumluluk projelerinde her zaman ismini en önde görüyoruz. Bölgemizde de çok ciddi, çok önemli katkıları var. Biz daima kendilerini misafir etmekten memnun olacağız. Bugünde sağ olsunlar derneğimiz ile birlikte bizleri kırmadılar, buraya kadar geldiler. Ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin Sadettin Beyin deneyimlerinden faydalanacağını düşünüyorum."
Van Organize Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Şemsettin Bozkurt'un yaptığı konuşmanın ardından Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'la söyleşi başladı. Söyleşide başarı hikayesini ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Saran, her zaman bir hedefinin olduğunu ifade ederek, "Siz de hep hedef koyun ve o hedefe ulaşmak için hiç vazgeçmeden çalışın. Ben sizinle kendi hikayemi, beni harekete geçiren, beni başarıya yönelten hedefleri paylaştım. Sizi motive eden hedefler, olaylar farklı olabilir, siz farklı tür bir başarı amaçlayabilirsiniz, ama önemli olan kendi hedefinizi bulmak ve bunun için çalışmak, emek vermek. Benim için, ailemi utandırmamak, kardeşlerime örnek olabilmek önemliydi. Milli takım forması giymek, Türk bayrağı ile yürümek en büyük hedeflerimden biriydi. Bunlar benim hedeflerim, siz kendi hedefinize giderken benim inadımı, disiplinimi örmek alın isterim" dedi.
Atatürk'ün "Umutsuz durum yoktur. Umutsuz insan vardır" sözünü hatırlatan Saran, hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadığını söyledi. Saran Group'un başarının arkasında girişimcilik olduğunu söyleyen Saran, "Biz hep şöyle baktık. İnsanların şikayetlerinin olduğu yerde fırsat vardır" ifadelerini kullandı.
Sadece fikrin yeterli olmadığını, istikrar ve sürdürülebilirliğin de çok önemli olduğunu vurgulayan Saran, şunları söyledi:
"Bu da çalıştığınız şirketlerle aranızdaki güven ilişkisini önemli kılıyor. Olumsuz durumlarla karşılaştığınızda 'Ben şimdi ne yapacağım'dan ziyade 'Bunu lehime nasıl çevirebilirim' demelisiniz."
Yeni mezun öğrencilere tavsiyeler de veren Saran, "Asla pes etmeyin, asla vazgeçmeyin. Ne zaman kaybedersiniz, vazgeçtiğinizde. Hayal kurun, hedef belirleyin, hayallerinizin peşinden koşun ve kendi iç sesinizi dinleyin. Bahane üretmeyin. Koşulları suçlayanlar koşulları iyileştiremezler. Yaşamayı ciddiye alın, hayatı değil. Etrafınızda birlikte en çok vakit geçirdiğiniz 5 kişiye benzersiniz. Etrafınızda bulundurduğunuz insanları iyi seçin. Sağlığınızdan ödün vermeyin. İyi uyuyun, sağlıklı beslenin, sigara içmeyin, spor yapın, kendinize iyi bakın. Biz şirketlerimizde, her şeyden önce kendine karşı dürüst olan ve hatalarından ders alabilen insanları yükseltiyoruz. Ne yaparsanız yapın, severek yapın ki sürekli yeni şeyler öğrenmek, kendinizi geliştirmek için zamanınız da şevkiniz de olsun. İyi ve şerefli bir hayat yaşayın. Yaşlandığınızda ve dönüp geçmişe baktığınızda, ikinci kez keyif alın. Sevgisiz güç, bizi zorba ve despot yapar. Başarınızı, ona ulaşmak için nelerden vazgeçtiğinizle yargılayın. Başarıya giden bir asansör olmadığını ve tırmanmak gerektiğini unutmayın. Merdivenlerden çıkarken akıtmadığınız ter, inerken gözyaşı olarak döner. Geniş ve rahat olun. Ölümün dışında hiçbir şey göründüğü kadar önemli ve acil değildir. İyi kalpli olmanın mükemmel olmaktan daha önemli olduğunu unutmayın. En mutlu insanlar her zaman her şeyin en iyisine sahip olan insanlar değildir. En mutlu insanlar, karşılarına çıkan güzel şeylerin değerini bilen insanlardır" şeklinde konuştu.
Söyleşinin ardından Rektör Şevli, Saran'a katılımlarından dolayı bir plaket verdi. Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin, akademisyenler ve çok sayıda öğrencinin katıldığı program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Saran, rektörlük ve Van Kedi Villası ziyaretinin ardından üniversiteden ayrıldı.

VAN

13 Kasım 2019 Çarşamba

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