Van’daki 7 okula ‘Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi’ verildi

Van’daki 7 okul, eTwinning projeleri kapsamında Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Belgesi ve Levhası almaya hak kazandı.

Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, düzenlenen eTwinning tanıtım toplantısının ardından ödül almaya hak kazanan okul müdürlerine ve öğretmenlerine ödüllerini takdim etti. İlçe milli eğitim müdürlerinin de katıldığı bilgilendirme ve ödül töreninin ardından ArGe Birimi Proje Koordinatörü Selma Yazlık tarafından eTwinning projesinin slayt sunumla tanıtımını yapıldı.

Avrupa’da okul ortaklarının kurulması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojilerini ve yabancı dil becerilerinin artırılması amacıyla yürütülen eTwinning faaliyeti, Türkiye’de Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü Ulusal Destek Servisi (UDS) tarafından yürütülmektedir.

VAN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 14:38

AKŞAM 17:02

YATSI 18:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.