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Başkale’de ‘Sinema Salonu ve Kültür Merkezi’ çalışması

İHA

Van'ın Başkale Belediyesi, ilçenin sosyal, kültürel ve sanatsal yaşamına hitap edecek bir sinema salonu ve kültür merkezi için çalışma başlattı.

Başkale’de ‘Sinema Salonu ve Kültür Merkezi’ çalışması

Van’ın Başkale Belediyesi, ilçenin sosyal, kültürel ve sanatsal yaşamına hitap edecek bir sinema salonu ve kültür merkezi için çalışma başlattı.
Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar, Van’ın önemli ilçelerinden olan Başkale’deki eski sağlık ocağının bulunduğu alanda yapılacak sinema salonu ve kültür merkezinin ilçeye değer katacağını söyledi. Başkale’nin tüm mahallelerine hizmetleri ulaştırdıklarını dile getiren Başkan Acar, ilçenin kültür ve medeniyet şehrine yakışır şekilde gelişmesini önemsediklerini kaydederek, “Sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelerin yapılacağı tesisleri ilçemize kazandıralım istiyoruz. Merkezde 300 kişilik çok amaçlı konferans salonu, sinema ve tiyatro salonları, kütüphane ve kafeterya gibi alanlarla birlikte bin 500 metrekare alana oturacak güzel bir kültür merkezi yapılacak. Bu mekan, Başkale’nin her türlü sosyal, sanatsal ve kültürel aktivitelerinin yapılacağı önemli bir merkez olacak” diye konuştu.

VAN

14 Kasım 2019 Perşembe

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