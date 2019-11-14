VAN \u0131n\u00a0\u0130pekyolu il\u00e7esinde, polis ekiplerinin\u00a0park halindeki kamyonette yapt\u0131\u011f\u0131 aramada,\u00a06 kilo 60 gram eroin ele ge\u00e7irilirken, 1 ki\u015fi de g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\u00a0Van Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u00a0Narkotik Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eubesi ekipleri, \u0130pekyolu na ba\u011fl\u0131\u00a0Cumhuriyet Mahallesi ndeki devriye g\u00f6revi s\u0131ras\u0131nda,\u00a0park halindeki\u00a0kamyonetten \u015f\u00fcphelendi. Bunun \u00fczerine ekipler,\u00a0narkotik k\u00f6pe\u011fi Oscar ile ara\u00e7ta detayl\u0131 arama ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Aramada, kamyonetin bagaj\u0131nda bulunan po\u015fet i\u00e7inde, 6 kilo 60 gram eroin ele ge\u00e7irildi. G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan 1 ki\u015fi, sorgulanmak \u00fczere emniyete g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\u00a0