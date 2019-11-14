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Bakan Yardımcısı Ersoy: "Başladığımız bütün operasyonlarımız aralıksız ve kesintisiz devam ...

İHA

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte bölgedeki birlikleri denetlemek amacıyla Van'a geldi.

Bakan Yardımcısı Ersoy: "Başladığımız bütün operasyonlarımız aralıksız ve kesintisiz devam ediyor” İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin Van’da

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte bölgedeki birlikleri denetlemek amacıyla Van’a geldi.
Bölgede devam eden operasyonları değerlendirmek ve bölgedeki birlikleri denetlemek amacıyla beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Van’da gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Van Ferit Melen Havalimanı’ndan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile birlikte Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ tarafından karşılandı. Daha sonra Van Valiliğine gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve beraberindekiler Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa ve kurum amirleri tarafından karşılandılar. Burada şeref defterini imzaladıktan sonra ziyaretiyle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte bölgedeki 5 ili kapsayan bir dizi ziyaret amaçlı ilk program olarak Van’a yaptıklarını söyledi. Hepinizin çok yakından takip ettiği gibi ülkenin hem sınırları içerisin de hem sınırları dışında terörle mücadelede etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Bakan Yardımcısı Ersoy, “Sınırlarımızın dışında ‘Barış Pınarı Harekatı’nda sağladığımız hem askeri, hem moral, hem siyasi üstünlüğü o bölgede korumaya devam ederken, içeride de kararlı bir şekilde operasyonlarımız hiç ara vermeden devam ediyor. Yaz döneminde başlayan ‘Kıran1’, ‘Kıran2’, ‘Kıran3’ operasyonları ile terör örgütünün içerideki yapılanmasına ‘Pençe1’, Pençe2’ ve ‘Pençe3’ operasyonları ile paralel olarak çok ciddi bir darbe vurulmuştur. Akabinde ‘Kıran4’ ile başladık arkasından ‘Kıran5’. Tabi başlattığımız bütün operasyonlar devam ediyor. Yani bu operasyonlara ‘Kıran1’, ‘Kırasn2’, ‘Kıran3’ isimlerini verirken şöyle bir algı oluşmasın. ‘Kıran1’ bitti ‘Kıran2’ başladı, ‘Kıran3’ bitti ‘Kıran4’ başladı diye bir şey yok. Başladığımız bütün operasyonlarımız aralıksız ve kesintisiz devam ediyor” dedi.

"Dün itibarı ile de VanŞırnak ve Hakkari illerimizin orta noktasını oluşturan Faraşin Bölgesi’nde ‘Kıran6’ operasyonunu başlattık”
1 Ekim’e kadar yaz operasyonların devam ettiğini, çok verimli neticeler aldıklarını ifade eden Bakan Yardımcısı Ersoy, “Özellikle kış hazırlıklarına ilişkin çok ciddi sonuçlar aldık ve terör örgütü belki tarihin en ağır darbesini yedi. 1 Ekim itibarı ile de kış operasyonlarımız başladı. Dün itibarı ile de VanŞırnak ve Hakkari illerimizin orta noktasını oluşturan Faraşin Bölgesi’nde ‘Kıran6’ operasyonunu başlattık. Bu operasyonlarımız ülkemizin her noktasında huzuru ve sukunu kalıcı kılana kadar bizim asayişimizi, güvenliğimizi, huzurumuzu tehdit etmeye tevessül edecek tek bir unsur kalmayana kadar kararlılıkla devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına, birliğine, bütünlüğüne ve huzuruna kasteden unsurlar, içeride ise içeride, dışarıda ise dışarı da tamamen etkisiz hale getirilene kadar bu operasyonlar devam edecektir. Bu gün hem bu operasyonlarla ilgili değerlendirmeler yapmak, hem de yaptığımız ve yapacağımız başka çalışmaları arkadaşlarımızla birlikte değerlendirmek üzere Van ilimizdeyiz. Değerli Jandarma Genel Komutanımızla birlikte bu güne kadar çok özverili bir şekilde kahramanca mücadele eden ve gerçekten terör örgütüne tarihinin en ağır darbelerini vuran bütün kahramanlarımıza cani gönülden teşekkür ediyorum. Değerli valilerimizin önderliğinde illerimizde oluşturulan huzur, işbirliği, dayanışma ve devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarının bu mücadelemize inanmış olarak verdikleri katkıya minnettarız. Bütün kahramanlarımıza hem bugüne kadar yaptıkları fedakar ve gayretli çalışmalar için teşekkür ediyor, hem de bundan sonraki çalışmalarında ayaklarına taş değmeden başarılar diliyoruz. Şu anda Türkiye genelinde 500 rakamlarla ifade edebileceğimiz kadar bir teröristin olduğunu değerlendiriyoruz. Bütün bilgilerimiz bu doğrultuda. Halkımızın daha huzurlu, daha güvenli, daha istikrarlı bir hayata kavuşması için bunun sıfıra inmesini sağlamak devletimizin ve güvenlik güçlerimizin en temel vazifesi” dedi.
Halkı doğru bilgilendirmesi yönünde basın mensuplarına teşekkür eden Bakan Yardımcısı Ersoy, “Sizlerin de halkımızın doğru bilgilendirilmesi bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti devleti teröristle verdiği mücadelede doğru bilgilendirmeleri ve her türlü olumlu yansımaları bunları yansıtmak noktasındaki destekleriniz ve katkılarınız için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

VAN

14 Kasım 2019 Perşembe

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