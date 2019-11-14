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Başkan Akman, basın mensuplarıyla bir araya geldi

İHA

– Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Başkan Akman, basın mensuplarıyla bir araya geldi

– Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.
Tuşba Belediyesinin Geleneksel Van Evleri yanında bulunan ve bir firma tarafından işletilen Taş Kafe’de düzenlenen kahvaltı programında, Belediye Başkanı Salih Akman, Başkan Yardımcısı Necati Yertürk ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şabettin Akkuş, Van’da görev yapan haber ajansları, yerel gazete, radyo, ulusal gazete ile internet haber sitelerinin temsilcileriyle bir araya geldiler. Oldukça sıcak bir ortamda geçen ve basın mensupların büyük ilgi gösterdiği toplantıda, çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Salih Akman, Tuşba Belediyesi olarak çok güzel projeler üretip hayata geçirdiklerini ifade etti. Bu projeleri hayata geçirirken basın mensuplarından büyük destek aldıklarını ve tanıtımında da aynı desteği beklediklerini vurgulayan Başkan Akman, bakanlıklar nezdinde yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi.

Tuşba’ya ikinci plaj
Akköprü Mahallesi’nde bulunan Toprak Kale bölgesinde mesire ve piknik alanı yapımı için bakanlıktan söz aldıklarını ifade eden Başkan Akman; İskele Sahil Yolu, İstasyon Mahallesi Semt Çarşısı, Ağartı Halk Plajı, yapılması planlanan 24 adet semt sahası hakkında bilgi verdi. Başkan Akman, “Bildiğiniz üzere bölgenin tek mavi bayraklı halk plajı belediyemiz tarafından hayata geçirilmişti. İlginin çok fazla olmasından dolayı hemen ikinci plaj çalışmasının startını verdik. Bakanlığımızın desteği ile inşallah kısa süre sonra onu da hayata geçireceğiz” dedi.

“Millet Bahçesi’nin startını veriyoruz”
İskele ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasında mülkiyeti Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğüne ait olan arazi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile görüşmeler yaptıklarını dile getiren Başkan Akman, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin de kendilerine ‘Millet Bahçesi’ için üniversite alanında yol ve arazi verdiğini dile getirdi. Arazi sorununu çözmeleri durumunda ‘Millet Bahçesi’nin yapımına hemen başlayacaklarını kaydeden Başkan Akman, “Yaklaşık 4 ay içerisinde hazırladığımız 120130 milyonluk projelerin büyük bir kısmına destek aldık. İnşallah diğerleri içinde aldığımız destek sözünü bir an önce hayata geçiririz” şeklinde konuştu.
İnşaatı devam eden hizmet binasının 2020 yılının Temmuz ayı sonu itibarıyla bitirilmesinin planlandığının altını çizen Başkan Akman, ayrıca belediye kampüs alanında bulunan ve alışveriş merkezi olarak planlanan yerin ihale ile uygun görülen bir firmaya yapişletdevret yöntemi veya hisse karşılığında verileceğini söyledi. Başkan Akman; Fatih, Beddiuzzaman, Zeve, İskele ve İstasyon caddelerinin ticari alan olarak belirlenmesi için de Van Büyükşehir Belediyesine başvurduklarını kaydetti.
Yapılan konuşmaların ardından Belediye Başkanı Salih Akman ve beraberinde bulunan basın mensupları, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) destekleri ile İskele Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı’nın devamı olan ve bölgenin en büyük parkı İskele Sahil Bandı 2. Etabına geçtiler. Başkan Akman, çok kısa süre sonra tamamlanacak olan park ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

VAN

14 Kasım 2019 Perşembe

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