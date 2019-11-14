Dr. Yakut: “Sağlık hizmetleri de online oluyor”

Lokman Hekim Sağlık Grubu İş Geliştirme ve Proje Direktörü Dr. Ali Yakut, eticaret yapan şirketlerin sayısının ise her geçen gün arttığını belirterek, “Teknolojiden gıdaya, eğitimden tekstile pek çok alanda eticaret yaygınlaşırken, sağlık hizmetleri de son dönemde internetteki yerini almaya başladı” dedi.

Açıklamalarda bulunan Dr. Ali Yakut, teknolojinin gelişmesiyle birlikte online alışverişe ilginin arttığını söyleyerek, On Birinci Kalkınma Planı'na göre Türkiye'nin eticaret hacminin geçen yıl 138,9 milyar lirayı bulduğunu kaydetti. Yakut, internet üzerinden yapılan alışverişin 2023’e kadar 300 milyar liraya ulaşmasının hedeflendiğini aktardı.



“İnternetten şifa aranıyor”

Yakut, sağlık problemi yaşayan vatandaşların internet siteleri üzerinden şifa aradığına dikkati çekerek, “Teknoloji çağında yaşıyoruz. İnternet olmazsa olmazımız haline geldi. Ancak özellikle sağlık alanında interneti kullanacaksak, güvenilir kaynaklar tercih edilmelidir” dedi.

İnternet siteleri üzerinden yapılan sağlık harcamalarında güvenilir kaynakların kullanılması gerektiğini belirten Yakut, “Lokman Hekim Sağlık Grubu olarak da bu alandaki ihtiyacı karşılamak için heryerdesaglik.com internet sitesini kısa süre önce devreye soktu. Böylece vatandaşlara online sağlık hizmeti alabilecekleri güvenilir bir alternatif sunmuş olduk” diye konuştu.



“Güvenilirlik önemli”

Özellikle sağlık alanında ürün satışı yapan çok sayıda site bulunduğunun altını çizen Yakut, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirtti. Dr. Ali Yakut, eticaret sayesinde sağlık ihtiyaçlarının da artık hızlı bir şekilde karşılanabildiğini ifade ederken, “Teknolojinin bu denli yayılması ve kolay ulaşılabilir olması, dolandırıcıların da bu alana rağbet etmesine neden oldu. Bu yüzden alışveriş yapılırken arkasında sağlam şirketlerin bulunduğu güvenilir siteler tercih edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Yakut, yeni dönemde işletmelerin itici gücünün dijitalleşme ve teknoloji olduğunu da sözlerine ekledi.

VAN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:15

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