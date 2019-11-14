Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla bir dizi etkinlik yapıldı.

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı personelleri tarafından Kent Meydanı’nda stant açılarak, vatandaşların şeker, tansiyon ve boykilo ölçümünü yaparak; sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, obezite ve diyabet konularında bilgilendirmede bulundu. Diyetisyenler tarafından kişilere özel danışmanlık hizmeti verilirken, kan şekeri ölçümü sonucu riskli çıkan kişiler ise sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan da açılan standı ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla ilde farkındalık oluşturmak için bu tür bir etkinliğe imza attıklarını söyleyen Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, diyabet hastalığının dünyada ve Türkiye’de en yaygın hastalıklardan biri olduğunu belirtti. Sünnetçioğlu, “Ülkemizdeki diyabetli hasta sayısı, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 5.5 milyonun üzerinde olup, kronik hastalıklar içerisinde ön sıralarda yer alan ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Günümüzde 425 milyondan fazla insan diyabetle yaşamaktadır. Bu bireylerin çoğu; düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı, dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesi yoluyla hastalığa yakalanma riskinin büyük oranda önlenebilinir olduğu tip 2 diyabetli bireylerdir” dedi.

Bu yılki kampanyanın temasının ‘Diyabet ve Aile’ olarak belirlendiğini ifade eden Sünnetçioğlu, “Ailelerin, tip 2 diyabet için değiştirilebilir risk faktörlerini önlemede kilit rolü vardır ve sağlıklı bir yaşam tarzını yaşamak için eğitim, kaynaklar ve uygun ortamlarla desteklenmelidirler. Hala diyabetle yaşayan 2 kişiden biri tanı almamıştır ve bu bireylerin çoğu tip 2 diyabetlidir. Diyabetin komplikasyonlarını önlemek ve sağlıklı sonuçlara ulaşmak için erken tanı ve tedavi önemlidir. Tüm aileler, diyabet hastalığından potansiyel olarak etkilenmektedir ve bu nedenle her tür diyabet için belirti, semptom ve risk faktörleri hakkında farkındalık erken teşhiste hayati öneme sahiptir.

Ayrıca diyabet, bireyler ve aile için pahalı olabilmektedir. Birçok ülkede, insülin enjeksiyonu ve günlük izlemenin maliyeti, bir ailenin ortalama gelirinin yarısını tüketmektedir ve temel diyabet ilaçlarına düzenli ve ekonomik erişim yeterli değildir. Bireyler ve aile için artan maliyeti engellemek için uygun fiyatlı diyabet ilaçlarına ve bakımına erişimin iyileştirilmesi acilen gerekmektedir” diye konuştu.

Dr. Sünnetçioğlu, açılan stantta kan şekeri, tansiyon ölçümü ve bilgilendirme broşürlerinin dağıtıldığını belirterek, “Diyabetle mücadelenin tüm günlere yayılarak fiziksel bir alışkanlık haline getirilmesi, hastalığın oluşmasında etkili olan risk faktörlerini azaltması yönündeki çalışmalarımız ve özverimiz artarak devam edecek olup, diyabet tedavisi ve desteğinin sürekli erişilebilir olması önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

VAN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:15

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