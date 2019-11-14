Kaymakam Aslan, birim müdürleriyle bir araya geldi

İçişleri Bakanlığı tarafından İpekyolu Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, yeniden ataması yapılan birim müdürleriyle bir araya geldi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aslan, belediyenin genel durumu hakkında tüm birim müdürlerinden brifing aldı. Daha sonra yapılması gereken işler hakkında müdürlere gerekli talimatları veren Aslan, ilçenin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri şeffaf ve güvenilir bir şekilde yapmaya başlayacaklarını ifade etti.

Toplantı, karşılıklı fikir alışverişi ve yapılması planlanan projelerin konuşulmasının ardından sona erdi.

VAN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:15

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