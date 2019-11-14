Erciş Belediyesinden hummalı çalışma

Van’ın Erciş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından çevre düzenlemesi ve yeşillendirme çalışmaları kapsamında refüj yükseltme işi yapıldı.
Örene ve Kışla mahallelerinde çalışmalarını yoğunlaştıran belediye ekipleri, caddeleri genişletmek ve daha modern bir görünüme kavuşturmak için refüjde çalışarak, çeşitli nedenlerle deforme olmuş kaldırımları da yeniliyor. Şehrin her noktasında daha güzel yollar, daha güzel kaldırımlar oluşturmayı hedefleyen ekipler, halka en iyi hizmeti vermek için çalışmalarını sürdürüyor.
VAN
14 Kasım 2019 Perşembe
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