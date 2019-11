Eğitime destek için bahçe duvarını matematik tablosuna dönüştürdü

VAN'da yaşayan 2 çocuk babası Ömer Tanış (36), mahalle arasında bulunan sokak duvarına ideolojik ve argo yazıların yazıldığını görünce, duvarı ilkokul çağındaki öğrencilerin faydalanabileceği matematik tablosuna dönüştürmeye karar verdi. Tanış, fon kağıtlarından da yararlanarak çarpım tablosunun tamamını düzenli ve okunaklı bir şekilde evinin sokak duvarına işledi. Tanış'ın bu hizmeti, mahallede yaşayan aileleri ve özellikle de öğrencileri sevindirdi.

Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Cevdet Paşa mahallesinin Tuncay Aras sokağında oturan Tanış, mahalle arasında bulunan sokak duvarına yazılan yazılardan rahatsız olup, duvarı çarpım tablosuna dönüştürdü. Bunun için de atölyesinde yoğun bir çalışma içerisine girdi. Tanış, kırtasiyeden aldığı fon kağıtlarına yazdırıp, kestiği rakamları şablon haline getirdikten sonra boyayarak özenle evinin sokak duvarına işledi. Tanış'ın düzenli ve okunaklı şekilde evinin bahçe duvarına şablonlarla işlediği çarpım tablosu, öğrenci ve velileri mutlu etti. Öğrenciler, böylelikle her okula gidişlerinde veya dönüşlerinde duvarda gördükleri çarpım tablosuna bakarak ezber yapmaya çalışıyorlar.

'EĞİTİME DESTEK İÇİN YAPTIM'

Tanış, eğitime destek için evinin önündeki duvarı matematik tablosuna dönüştürdüğünü belirterek, "Evimin önünde küçük bir atölyem var. Zaman buldukça bu atölyemde ahşaptan çeşitli vazolar yapıyorum. Sokaktaki duvarlarda boş yazılan yazıları görünce, bunların yerine ne yapabilirim 'diye' düşündüm. Sonra aklıma çarpım tablosu geldi. Öğrencilerin faydasına olacağını düşündük. Sonra kırtasiyeden aldığım beyaz fon kağıtlarının içini oyup, şablona dönüştürdüm ve bu şablonu da duvara yapıştırarak çarpım tablosu işledim. Bunu yaptıktan sonra çok faydalı olmaya başladı. Öğrenci ve velilerden güzel geri dönüşler aldım. Öğrenciler her okula gidiş gelişlerinde çarpım tablosunu okuyor. Sınav zamanı gelip burada ders çalışan öğrenciler bile oluyor. Çarpım tablosunu ezberliyorlar. Bazen lisede okuyan öğrenciler bile buraya gelip çarpım tablosu okuyor. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.

Tuncay Uras İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Esmanur Yıldız, her sabah okula gittiğinde duvara işlenen çarpım tablosunu okuyarak ezberlediğini,bunun da çok faydalı olduğunu söyledi. Mehmet Akif Ersoy Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi ve Ömer Tanış'ın kuzeni olan Beyza Tanış ise lisede okumasına rağmen her gün bu çarpım tablosunu okuduğunu söyledi. Tanış,"Bu bizim için çok eğitici ve öğretici oluyor. Çünkü duvarlara hep kötü şeyler yazılıyor. Ama bu çarpım tablosu insanları hem eğitiyor, hem öğretiyor. Ben liseli olduğum halde her geçtiğimde okuyorum ve küçük çocuklarla birlikte de okuyoruz. Çok güzel bir şey. Bunu yapan Ömer beye çok teşekkür ediyoruz" dedi.



