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Vanlı genç kızın bacağı 7 santimetre uzatıldı Bir bacağı 7 santimetre kısa olan genç kızın ilk kez ...

İHA

Van'da sağ bacağı doğuştan 7 santimetre kısa olan ve bu nedenle sekerek yürümek zorunda olan Hediye Elmas, bölgede ilk kez uygulanan kemik uzatma yöntemi sayesinde yeniden hayata tutundu.

Vanlı genç kızın bacağı 7 santimetre uzatıldı Bir bacağı 7 santimetre kısa olan genç kızın ilk kez yüzü güldü

Van’da sağ bacağı doğuştan 7 santimetre kısa olan ve bu nedenle sekerek yürümek zorunda olan Hediye Elmas, bölgede ilk kez uygulanan kemik uzatma yöntemi sayesinde yeniden hayata tutundu.
Van’ın Tuşba ilçesinde yaşayan Hediye Elmas’ın (24) doğuştan sağ bacağı 7 santimetre kısaydı. Bir bacağı kısa olması nedeniyle yürümekte zorluk çeken genç kız, farklı bakılması nedeniyle lise birinci sınıfta okulu da terk etmek zorunda kaldı. Bacağı nedeniyle birçok doktora giden ancak “sakat kalırsın” şeklinde olumsuz cevaplar alan Elmas, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Salık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Burada birçok özellikli ameliyata imza atan Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Coşkun tarafından tetkikleri yapıldı. Tetkikler sonucunda genç kızın 7 santimetre kısa olan bacağının yeni bir yöntemle uzatılabileceği kararı alındı.
Bunun üzerine bölgede ilk olan bir yöntemle genç kızın femur (uyluk) kemiğinin içine yaklaşık 8 santimetre uzama özelliği bulunan manyetik bir çivi yerleştirildi. Hastalar için konforlu sayılan kemik uzatma yöntemiyle genç kızın uyluk kemiği günlük bir milimetre uzatılacak. Şu ana kadar başarılı 3 ameliyat geçiren genç kızın 7 santimetrelik bacak kısalığı 3 santimetreye indi. Gerçekleştirilen son ameliyatla genç kızın bacağı 3 santimetre daha uzatılacak. Uzatılan kemiğin 4 ay içinde tam olarak kaymasıyla birlikte genç kızın artık rahat yürümesi bekleniliyor. Gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından yüzü gülmeye başlayan genç kız, yeniden okula başlayacağı günü hayal ediyor.
Açıklamalarda bulunan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, Hastane bünyesinde faaliyet yürüten ortopedi kliğinde toplamda 10 ortopedi uzmanının görev aldığını belirtti. Görev alan uzmanların şu ana kadar birçok başarıya imza attıklarını ifade eden Başhekim Çelik, “Tıbbi bir endikasyonla bacak uzatma ameliyatı yapıldı. Türkiye’de çok ender olarak yapılan ve vaka sayısı az olan ameliyatlardır. Bu tür ameliyatlar özellikli yerlerde yapılmaktadır. Doktorumuz bu ameliyatları çok başarılı bir şekilde yapmaktadır. Bacak uzatmak isteyen hastalarımız hastanemize gelebilirler. Hastanemiz bu tür ameliyatların yapılması açısından uygundur” dedi.

“Bu yöntem hastalar için çok konforlu”
Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Coşkun ise daha önce dışarıdan demirlerle gerçekleştirilen kemik uzatma yöntemini yeni bir teknikle yaptıkların belirterek, “Femur kemiği uzatma ameliyatı yaptık. Bu operasyon Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez yapılıyor. Bundan öncesinde dışarıdan demirlerle yapılan işlem, bu kez dışarıdan görünen bir metal olmadan tamamen kemiğin içine uzama özelliği bulunan manyetik bir çivi yerleştirildi. Bu yöntem hastalar için çok konforludur. Enfeksiyon ve hareket kısıtlığı risklerinin düşük olması nedeniyle bu yöntemi tercih ettik. Hastalarımız uzatma ameliyatının ilk gününde kalkıp gezebiliyor ve ilk hafta da ise kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek pozisyona gelebiliyor” dedi.

“Kemik günlük bir milim uzatılıyor”
Kemik kaymalarından sorun yaşanmaması nedeniyle günlük bir milim uzatıldığına dikkat çeken Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu hastamızı da yaklaşık 3 santimetre uzatacağız. Bir ay boyunca birer milim uzatma yapacağız. 23 aylık bir sürede kemiğin kaynamasını bekleyeceğiz. 4 ayın sonunda ise tamamen sağlıklı olacak. Hastanın ihtiyacı miktarı uzatılıyor. Bir kemik boyunun yüzde 20’si kadar uzatılabilir. Kullandığımız yöntemle bir defada bir kaval kemiği 5 santimetre, bir uyluk kemiği de 8 santimetre uzatılabilir. Uzatılma sonrası kaynama geliştikten sonra implandı da çıkarmamız mümkündür.”

“Bacak kısalığım 3 santimetreye indi”
10 kardeşi arasında sadece kendisinin rahatsızlığının bulunduğunu ve doğuştan kalça çıkığı olduğunu dile getiren Hediye Elmas da, “Şu ana kadar gittiğim hastaneler hep olumsuz konuştu. Bu yüzden umudumu tamamen yitirmiştim. Tetkiklerimiz Ankara’ya gönderdim onlarda bana olumsuz cevap verdi. Bu süre içinde artık umudum kalmayınca bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek Op. Dr. Mehmet Coşkun tanıştım. Umutsuz geldiğim hastanede çekilen röntgen sonucunda ameliyatın yapılacağını ve yatalak kalmayacağım söylendi. Ardından ilk ameliyatımı oldum. 7 santimetre bacak kısalığım vardı. Bacak kısalığım yapılan ameliyatın ardından 3 santimetreye indi” şeklinde konuştu.
Bacak kısalığı nedeniyle okulu lise birinci sınıfta terk eden Elmas, iyileştikten sonra okula başlayacağını kaydetti.
Hediye Elmas’ın sonuçlarından memnun olan aile ise başarılı operasyonların ardından sevince boğuldu.

VAN

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:16
  • GÜNEŞ 06:40
  • ÖĞLE 11:56
  • İKİNDİ 14:38
  • AKŞAM 17:01
  • YATSI 18:21
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