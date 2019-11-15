Van Büyükşehir Belediyesi sayesinde okuma yazma öğreniyorlar

Van Büyükşehir Belediyesi, açtığı okuma yazma kursu ile 60 kadına eğitim veriyor.

Sosyal sorumluluk projeleri ile her alanda vatandaşların hayatlarına dokunan Van Büyükşehir Belediyesinin açtığı kurslar büyük ilgi görüyor. Bu kapsamda kadınların sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik kurs açıldı. Kadın ve Aile Merkezi ile Kültür Merkezi’nde yaklaşık 60 yetişkin kursiyere okuma yazma eğitimi veriliyor.

Sabah ve öğle olmak üzere 4 eğitmen gözetiminde 1 ve 2. kademe olarak düzenlenen kursta, başarılı olan kursiyerlerden 2. kademeyi bitirenlere eğitim belgesi verilecek.

Okuma yazma kursunun kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen kadınlar, belediyenin güzel hizmetleri için Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e ve belediyeye teşekkür etti.

VAN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:16

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