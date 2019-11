Çaldıran’da ‘Mevlid-i Nebi Haftası’ programı

Van’ın Çaldıran ilçesinde Mevlidi Nebi Haftası nedeniyle bir program düzenlendi.

Çaldıran Müftülüğünce Yavuz Sultan Selim İlkokulunun konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Kur’anı Kerim tilaveti ve Peygamber Efendimizin hayatının anlatıldığı sinevizyon gösteriminin ardından Çaldıran Müftü Vekili Abdulselam Özdere bir konuşma yaptı. Sağlıklı ve huzurlu bir aile kurulması ve devamı için Peygamberimizin sözlü ve fiili rehberliğine büyük ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Özdere, “Kur’an’da örneklerin en güzeli şeklinde takdim edilen Sevgili Peygamberimiz, hayatın her alanına ve her anına sözleri ve davranışlarıyla rehberlik ve öncülük etmektedir. Bugün ailede yaşanan huzursuzluğun temel sebebi, aile bireylerinin başta karı koca olmak üzere ilhamını Kur’an ve sünnetten almamasıdır. Özellikle sosyal medya aracılığıyla aile bütünlüğümüze kimi zaman filmler, kimi zaman televizyon dizileri, kimi zaman yarışma programlarıyla saldırılar gerçekleşmekte ve ne yazık ki çok defa kalıcı hasarlar oluşturulmaktadır. Aile bütünlüğüne yönelen bu saldırılardan korunmanın tek çaresi, Peygamberimizin mesajlarına sımsıkı sarılmak ve evlatlarımızı bu yolda yetiştirmeye gayret etmektir” dedi

Çaldıran Kaymakamı Adem Can ise, bugün İslam coğrafyasının ve insanlığın bir buğran içinde olduğunu belirterek, “Peygamber Efendimizin hayatını bilmeyişi, anlayamayışımızdan, anlatamamamızdan kaynaklanmaktadır. Peygamber Efendimizin verdiği mesajları uygulayabilsek, ne kendi dünyamızda ne de insanlık dünyasında hiçbir problem kalmaz. İlk emir ‘Oku’dur, ama ne acıdır ki hayatımızda okumak ya azdır ya da hiç yoktur. Bu şekilde kurtuluşa ermemiz mümkün değildir. İnşallah Mevlidi Nebi Haftası buna vesile olur. Peygamberimizin bizlere verdiği mesajları anlar, hayatımızda uygularız. Bu da insanlık aleminin kurtuluşuna vesile olur” diye konuştu.

