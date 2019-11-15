SMMMO kupası İş-Kur'un

Van Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen futbol turnuvasında İşKur İl Müdürlüğü şampiyon oldu.

Van’da SMMMO tarafından düzenlenen ve 10 takımın katıldığı halı saha futbol turnuvası, İşKur’un şampiyon olmasıyla sona erdi. Odada düzenlenen kupa töreninde konuşan Van SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, “10 takımın katılımıyla düzenlediğimiz turnuvada amacımız, meslektaşlarla dayanışmayı geliştirmektir. Yaklaşık 1,5 ay süren turnuvada çok güzel anlarımız oldu. Gönül isterdi ki diğer odalar da bu turnuvaya katılsın. Bu tür organizasyonlar hem dayanışma hem de kardeşlik havası oluşturuyor. Ben turnuvamıza katılan tüm takımları kutluyorum” dedi.

Turnuvada birinci olan İşKur İl Müdürü Salih Serçe ise, böyle bir etkinlik düzenlediği için Van SMMMO’ya ve katılım sağlayan takımlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından program, takımlara plaket sunumu ile sona erdi.

VAN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:16

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