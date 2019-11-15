Lokman Hekim Van Hastanesinde 17 Kasım Dünya Prematüreler Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Programda konuşan Lokman Hekim Van Hastanesi Yenidoğan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ercan Kırımi, herkesin çok iyi bildiği gibi 17 Kasım’ın minik bebeklerin varlığını topluma hatırlatmak, sorunları hakkında tüm dünyada farkındalık oluşturmak üzere ‘Dünya Prematüre Günü’ olarak kutlandığını söyledi. Kırımi, “Biz de her yıl olduğu gibi bu önemli günü en anlamlı şekilde kutlamak üzere çeşitli etkinliklerde bulunduk. Bu konuda halkımızın önemli bir farkındalığa gereksinimi olduğuna inanıyoruz. O nedenle ailelerimizin ışıltılı kuvözlerin değil, bebeklerine kimlerin bakacağının önemli olduğunu fark etmelerini amaçladık. Prematüre bebeklerin bakımı için ailelere yardımcı olması amacıyla özel kitapçık hazırladık ve bu kitapçıklar dağıtıldı. Ayrıca Dünya Prematüre Günü’ne özel bebeklerimize bizden bir anı kalması adına ‘ilk zıbınlarını’ kurum olarak hediye ettik. Yılda yaklaşık 630 erken doğan prematüre bebek, hastanelerimizde tedavi edilip taburcu ediliyor. Hastanelerimizde prematüre bebeklerin bakım ve tedavileri için en modern alt yapılar bulunmakta ve bebekler başarılı biçimde yaşama tutunuyor. Yalnızca erken doğan prematüre bebeklere özel servis odası, küvözler ve canlandırma cihazları bulunmaktadır” dedi.

Dünya Prematüreler Günü’nün özel renk temasının mor olması nedeniyle sağlık çalışanların mor giysiler giydiği program, ailelere çeşitli hediyeler ve kitapçık verilmesiyle sona erdi.

VAN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:16

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