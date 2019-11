Kur’an Kursu öğreticilerinden İpekyolu Müftüsü Emiri’ye teşekkür ziyareti

Van Halk Eğitim Merkezinde göreve başlayan Kur’an Kursu öğreticileri İpekyolu İlçe Müftüsü Sacit Emiri’ye verdiği destekten dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Van Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Halk Eğitim Merkezleri’nde Kur’an eğitimi vermeye başlayan kadın eğitmenler, İpekyolu İlçe Müftüsü Sacit Emiri’yi makamında ziyaret etti. Göreve başlayan öğreticiler ilçe müftüsüne sürecin tamamlanması için verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, hediye takdimindi bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından il müftülüklerine gönderilen yazı ile 24 bin olan Geçici Kur'an Öğreticileri sayısının 10 bine düşürüleceği açıklanmış, bu sayı Van’da bin 500’den 250’ye düştü. Duyurulan karara göre, daha önce faaliyette bulunan birçok Kur’an Kursu kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Kur’an Kurslarının kapatılmaması için harekete geçen Van Valiliği, açıkta kalan Kur’an öğreticilerinin Halk Eğitim Merkezlerinde görevlendirilmesi ile ilgili, Van İl Müftülüğü ile Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol hazırlandı. Böylece hem Kur’an Kursları kapanmamış ve öğrenciler açıkta kalmamış oldu, hem de 814 geçici Kur’an Kursu öğreticisi mağdur olmamış oldu.

Van İl Müftülüğü bünyesinde açılan Kur’an Kursu sayısı 57 olurken, İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Van Valiliği onaylı protokol kapsamında 703 Kur’an Kursu açıldı. Böylece Van il genelinde 760 Kur’an Kursu açılmış oldu. Bu süreçte Kur’an Kursu öğreticilerinin Halk Eğitim Merkezleri sistemine adaptasyonu ve kurumsal uyumun sağlanması konusunda girişimlerde bulunan, destek veren İpekyolu İlçe Müftüsü Sacit Emiri’yi ziyaret eden öğreticiler adına Kur'an Kursu Öğreticisi Ayşe Şahinoğlu teşekkür edip hediye takdim etti.



Emiri, "Kur’an öğreticileri değerlidir"

Kur’an Kursu öğreticilerinin yaptığı anlamlı ziyaretten dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getiren İpekyolu İlçe Müftüsü Sacit Emiri, “Ziyaretlerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Biz üzerimize düşen görevi yapmakla mükellefiz. Yardımımız, desteğimiz dokunmuş ise bu bizi sevindirir. Bugün bütün Kur’an Eğiticilerimiz, imamlarımız ve bu uğurda gönlünü adamış bütün insanlarımız bizim için değerlidir. Sizin yüzünüzün gülmesi, dualarınızın semaya yükselmesi çok değerli. Verdiğiniz eğitim çok önemli. Yaptığımız her iş Allah rızası içindir, sizin işe başlamanıza vesile olmuş isem, İnşallah öğreteceğiniz Kur’an’ın her harfinde ben de hayır kazanmış olurum. Güzel hediyeniz için de ben teşekkür ederim” dedi.



Şahinoğlu, "Güler yüzünü eksik etmeyen Sacit Emiri’ye teşekkür"

Yaptıkları ziyaretle ilgili heyet adına konuşan Kur’an Kursu Öğreticisi Ayşe Şahinoğlu, “Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez, İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Tevke ve İl Müftümüz Ömer Keskin hocamızın aralarında imzalamış oldukları protokol kapsamında, Halk Eğitim Merkezi’nde çalışmaya başlamamız sağlandı. Protokol sonrası kurslarımızda görevlerimizin başlaması gerekiyorken, otomasyon sistemi ile ilk kez yapılan uygulamadan kaynaklı aksaklıklar nedeniyle yaklaşık 1,5 2 ay gibi bir süre beklemek durumunda kaldık. Bu zaman zarfında, bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen, her zaman yanımızda olan ve bizler kadar emek veren ve gayret gösteren, çalışmaya başlamamız için elinden gelenin en iyisini yapan, bu süreçte yanına giden onlarca hocaya güler yüzünü eksik etmeyen, her daim yardımcı olmaya çalışan, İpekyolu İlçe Müftümüz Sacit Emiri hocamıza teşekkür ziyaretinde bulunup hediyemizi takdim ettik. Gelemeyen hocalarımızın da selamlarını ve teşekkürlerini ilettik. Allah kendilerinden razı olsun. Ayrıca başta Sayın Valimiz olmak üzere sürecin başarılı bir şekilde sonuçlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Çalışmalar ile ilgili yapılan değerlendirmelerin ardından Kur’an Kursu öğreticilerinin, İlçe Müftüsü Emiri’ye hediye takdim etmesi ile ziyaret sona erdi.

