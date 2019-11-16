Van Travelexpo Fuarında

Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, ATİS Fuarcılık Şirketi tarafından düzenlenen ‘4.Travelexpo Uluslararası Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı’nda yerini aldı.

1417 Kasım 2019 tarihleri arasında ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ve 22 ülkeden 100’den fazla tur operatörünün katılacağı TravelExpo Uluslararası Ankara Turizm ve Seyahat Fuarında, Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtılacak. Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi stantların da yer aldığı fuarla ilgili açıklamada bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, “Van’ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtılacağı stantta; Van Kedisinin yanında, Van’ın kahvaltısı, savatlı gümüşü, Kilimi ve Ankara Van Vakfı tarafından hazırlanan ayran aşı yer alacak” dedi.

7 bin yıllık kesintisiz bir tarihe sahip olan Van’ın; Urartu, Pers, Bizans ve Osmanlı gibi büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve bu medeniyetlere ait izleri bağrında saklamış bir kent olduğunu dile getiren Aktuğ, “Bu medeniyetlerin izlerini yemeklerimizde, halaylarımızda, türkülerimizde, kalelerimizde görmekteyiz. Van tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle turizmin merkezi olabilecek bir kent. Doğa turizminden inanç turizmine, sağlık turizmden kültür turizmine her türlü turizm çeşidinin olabileceği bir yer. Bize düşen bu güzellikleri öne çıkarmak ve onları her platformda tanıtmaktır” ifadelerini kullandı.

Van’ın son zamanlarda yapılan yerinde çalışmalarla turizmde hak ettiği değeri almaya başladığını da sözlerine ekleyen Aktuğ, “Yaptığımız tanıtım çalışmalarının meyvelerini almaya başladık ancak çok daha fazla çalışıp, turizm pastasındaki payımızı daha da artırmak istiyoruz. Bu nedenle gerek ulusal gerek uluslararası bütün fuarlara katılıp ilimizi temsil ediyor ve onu en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Van’ın turizm dinamiklerini bu stantta birleştirmeye çalıştık. Hep beraber Van’ı marka şehir yapmak, Van’ı turizm kenti yapmak için çalışıyoruz. Bu anlamda bizi yalnız bırakmayan ve her zaman desteklerini sunan başta Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e, Van Büyükşehir Belediyesine, Ankara Van Vakfına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

VAN 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:17

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