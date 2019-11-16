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Başkan İlhan’dan gündem toplantısı

İHA

Başkan İlhan’dan gündem toplantısı

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, katlı otopark projenin alışveriş merkezine dönüştürülmesiyle birlikte mevcut binanın neden atıl durumda olduğunu sordu.
Kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla parti binasında bir araya gelen Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, gündem toplantılarının üçüncüsünü gerçekleştirdi. Başkan İlhan, düzenlenen toplantıda 2011 yılında temeli atılan ve 8 yıl sonra tamamlanan katlı otoparkın, AVM’ye dönüştürülmesiyle ilgili süreci değerlendirdi. Açıklamalarda bulunan İlhan, “Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin ihtiyacı olan otopark sorununu çözmek amacıyla 2011 yılında temeli atılan bir katı işyeri, 6 katı otopark olarak tasarlanan 7 milyon TL'ye mal olan 424 araçlık otopark önce satışa çıkarıldı. Alıcı bulunamadığı için satılamayan otopark şimdi AVM'ye dönüştürüldü. 8 yıl önce ilimizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan otopark sorunun çözülmesi için inşaata başlanan yıllarca yapımı tamamlanamayan bina geçtiğimiz yıl tamamlandı. Ancak açılışı yapılması beklenirken bir anda AVM'ye dönüştürülme kararı alınarak yeniden inşaatına başlanan binaya 12 milyon gibi bir para harcandığı iddia edilmektedir” dedi.
Konuşmasında otoparktan, AVM’ye dönüştürülen binanın neden atıl durumda olduğunu soran İlhan, “Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak mevcut Büyükşehir Belediye yönetiminden 4 sorunun acilen cevaplanmasını bekliyoruz. Hizmete hazır otoparkın hizmete açılmaması 7 milyon paranın heba edilmesi hangi akla hizmettir? Hazır otoparkın yıkılarak yerine yapılan AVM ye 12 milyon gibi bir para harcandığı belirtilmektedir bu kadar harcanmış mıdır? 12 milyon harcanmışsa bu para nerelere ve ne şekilde harcanmıştır? AVM olarak yapılan bina niçin atıl vaziyettedir?” diye konuştu.

VAN

16 Kasım 2019 Cumartesi

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