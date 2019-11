Edremit Belediyesi’nden eğitime anlamlı destek Edremit Belediyesi öğrencileri tehlikelerde korumak için çevre duvarı inşa etti Çevre duvarı olmayan okulun duvara kavuşmasıyla öğrenciler güven içerisinde

Van merkez Edremit Belediyesi, kazalara davetiye çıkaran ve çevre duvarı bulunmayan Doğanlar İlkokulu’nun ihata duvarını inşa ederek öğrencilerin tehlikelerden korunmalarını sağladı.

Geçtiğimiz yıllarda inşa edilerek bahçe duvarı yaptırılmayan Doğanlar İlkokulu öğrencilerinin yaşadığı sıkıntıyı Edremit Belediyesi çözüme kavuşturdu. Okulun yerleşim yerinin anayola sıfır olması ve çocukların zaman zaman toplarının yola kaçmasıyla birlikte kazaların meydana gelmesi birçok sorunu da beraberinde getiriyordu. Yaşanan sıkıntıdan muzdarip olan mahalle sakinleri ve okul yönetimi durumu Edremit Belediyesi’ne ileterek yardım talebinde bulundular. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın talimat vermesiyle birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek okulun çevre duvarını baştan sonra inşa edip çocukların güven içerisinde olmalarını sağladı. Ekiplerin hummalı bir şekilde çalışma yürüttüğü okul çevresinde fizibilite çalışmasının yapılmasının ardından ihata duvarı çekilerek tamamlandı. İlçedeki tüm okulların her türlü sıkıntısına önemle eğilen Edremit Belediyesi, eğitim yuvalarının çevre duvarı yapımının yanı sıra temizlik malzemesi, inşaat malzemesi, çevre düzenlemesi, çeşitli tadilat ve tamirat işleri gibi her konuda da eğitime destekler sunuyor.



“Çocukların eğitimlerini güven içerisinde tamamlamaları son derece önemli”

Belediyenin imkanları dahilinde her soruna el uzatmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Say, “İlçemizdeki tüm okulların ihtiyaçlarının karşılanması için Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze gerekli bir bütçe verdik. Bunun haricinde de belediye olarak yine kendi imkanlarımızla özellikle aciliyet ve önem arz eden konulara el atmaya çalışıyoruz. Çünkü bu belediye olarak eğitime önem veren ve insan odaklı bir hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çocuklar hepimizin çocukları ve onların başlarına en ufak bir zararın gelmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Onların güven içerisinde olmaları, eğitimlerini korku içerisinde değil, tüm tehlikelerden uzak bir şekilde tamamlamaları bizlerin geleceği için de son derece önemlidir. İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan ve böylesi bir sorunu çözmemiz için bize ulaştıran başta okul yönetimi, mahalle sakinleri ve belediye ekiplerimize teşekkür ediyorum”



“Başkan Say sayesinde korkumuz endişemiz kalmadı”

Yaklaşık 6 yıldır devam eden sorundan dertli olan mahalle sakinleri ve okul yönetimi Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’a teşekkür ederek, kendilerini büyük bir dertten kurtardıklarını belirtti. Yoldan geçen her araçta acaba çocuklarından birinin başına bir şey gelir mi? Korkusu ve endişesiyle durduklarını ifade eden mahalleli, Başkan Say’ın insan hayatına vermiş olduğu önemin en büyük göstergesi olduğunu belirtti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri nezdinde Başkan Say’a şükranlarını sunan mahalle sakinleri ve okul yönetimi çocuklarının artık güvende olduklarını, içlerinin rahat olduğunu dile getirdiler.

