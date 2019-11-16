Elektrik ve Elektronik Mühendisi Şahinoğlu: “Kış ayında elektrik kullanıcıları can ve mal güvenliğini risk altına”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Elektrik ve Elektronik Mühendisi Şahinoğlu: “Kış ayında elektrik kullanıcıları can ve mal ...

İHA

Elektrik ve Elektronik Mühendisi Cemal Şahinoğlu, havaların soğuması ile birlikte elektrik kullanımı yaz aylarına göre yüzde 40 artış gösterdiğini ifade ederek, "Elektrik tüketiminde ki bu artış, voltaj dalgalanmalarını, aşırı gerilim sorunlarını ve elektrikli eşyalarda arızalanmaları da beraberinde getiriyor" dedi.

Elektrik ve Elektronik Mühendisi Şahinoğlu: “Kış ayında elektrik kullanıcıları can ve mal güvenliğini risk altına”

Elektrik ve Elektronik Mühendisi Cemal Şahinoğlu, havaların soğuması ile birlikte elektrik kullanımı yaz aylarına göre yüzde 40 artış gösterdiğini ifade ederek, “Elektrik tüketiminde ki bu artış, voltaj dalgalanmalarını, aşırı gerilim sorunlarını ve elektrikli eşyalarda arızalanmaları da beraberinde getiriyor” dedi.
Havaların soğuması ile birlikte elektrik kullanımı yaz aylarına göre yüzde 40 artış gösteriyor. Elektrik tüketiminde ki bu artış, voltaj dalgalanmalarını, aşırı gerilim sorunlarını ve elektrikli eşyalarda arızalanmaları da beraberinde getiriyor. Kış aylarında en çok tehlike ısıtıcı cihazlardan kaynaklanırken, en çok arıza ise kombilerde yaşanıyor ve tamiri 30 günü bulabiliyor.

“Kış ayında elektrik kullanıcıları can ve mal güvenliğini risk altına”
Kış aylarında elektrik yükünün arttığına dikkat çeken Elektrik ve Elektronik Mühendisi Cemal Şahinoğlu, “Şebeke voltajı 220 volt olarak tanımlansa da aslında çeşitli sebeplerle bu gerilim artabildiğini görüyoruz. Yani şehir şebekesinden her zaman düzenli olarak 220 voltluk gerilim alınamayabiliyor. Fırtınalı havalarda, elektrik direklerinin yıkılıp tellerin kopması, zarar görmesi, trafoya veya yakınlardaki bir elektrik kaynağına yıldırım düşmesi gibi olaylarla birlikte, sanayi bölgelerinde bulunan makinelerin çektiği yüksek akım ve kış aylarında ki elektrik yükünün artması şebeke enerjisinde aşırı gerilime sebep olur. Bu da elektrik kullanıcılara çeşitli arızalar olarak geri döner. Yaşanan arızaların oluşma biçimine bakıldığında ise; transformatörlerin aşırı yüklenme sonucu arızalanması ya da patlaması, elektrik gerilim dağıtım şebekelerinde ark, iletken kopmaları, irtibat noktalarında klemens arızaları, iletkenlerin aşırı yük sonucu yanması ve etki altında kaldığı, bu nedenle elektrik kullanıcılarının can ve mal güvenliğini risk altına soktuğu görülmektedir. Çünkü bu gibi arızaların sonucunda bazen elektrik kaynaklı yangınlarla karşılaşılması muhtemel hale geliyor” dedi.

“Kombiler’e dikkat
Soğukların kendisini hissettirmesiyle birlikte kombilerin kesintisiz ve sağlıklı çalışmasının önemine vurgu yapan Şahinoğlu, ”Kombinin ısı seviyesi ve elektronik ayarları kombi kartı olarak bilinen ana karttan düzenlenir. Bu parça için bir anlamda kombinin beynidir de diyebiliriz. Diğer bütün elektronik kartlarda olduğu gibi, voltaj dalgalanması olarak bilinen aşırı gerilimden dolayı infilak eder. Dolayısıyla kombi kartı adı verilen ana kartta görülen yanmalar ciddi problemlere yol açabilir. Diğer yandan, kombi kartlarının tamiri 30 gün kadar sürebilmektedir ve firmalar kart değişimini garanti kapsamına almamaktadır. Kullanıcılar kış aylarında kombilerinin kesintisiz ve sağlıklı çalışabilmesi için mutlaka “Elektrik İç Tesisleri Proje Yönetmeliği’nde de zorunlu olan aşırı gerilim sönümleyici kullanmaları gerekiyor. Bu sayede hem elektrikli eşyalar korunmuş olur ve elektrik kaynaklı yangınların çıkması da engellenmiş olur” diye konuştu.

“Aşırı gerilim sönümleyici nedir?”
Elektriğin olduğu her yerde gerilim yükselmesi riskinin olduğunu söyleyen Şahinoğlu, “Nitekim elektrik, yüzeylere temas ettikçe yükselen ve şiddetini arttıran bir özelliğe sahiptir. Dolayısıyla, binaların elektrik tesisatı prosedüre uygun bir biçimde yapılmış olsa bile, aşırı gerilim riski her zaman bulunuyor. Bundan korunmak ve zararlarını önlemek için ise binalara aşırı gerilim koruması olarak bilinen sistemleri entegre etmek gerekiyor. Aşırı gerilim sönümleyici cihazlar, ani voltaj dalgalanması, aşırı gerilim, yıldırım düşmesi ve trafo patlaması gibi durumlarda yapılarda ki elektrik tesisatlarında ve bağlı bulunan elektrikli eşyalarda koruma sağlıyor. 3 Aralık 2003 tarihinde 25305 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği’ne göre aşırı gerilim sönümleyici kullanılması zorunludur” İfadelerini kullandı.

“Elektrikli ısıtıcılara dikkat”
Ekim ve Kasım aylarından sonra kış mevsiminin gelmesinden dolayı elektrik tüketiminin aşırı artış gösterdiğini belirten Şahinoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Kış aylarında aşırı elektrik kullanımından dolayı kesintiler olabilir ve fatura da bu durumda aşırı yüksek bir fiyatla vatandaşlarımızın karşısına çıkabilir. Genellikle bölgemizde ki insanlar elektrikli ısıtıcıları aşırı kullanıyor, kalorifer peteği, elektrikli ısıtıcı ve benzeri ısıtıcıların çektiği elektrik akımı fazla olduğu için, hem evde tehlike oluşturur, hem de Elektrik faturası yüksek oluyor. Elektrikli ısıtıcı cihazlarımızı kullandığımız zaman, sağ tarafında ayar düğmesi vardır, otomatik ayara verdiğimiz zaman, ortam ısısına göre kapanır ve açılır, bu tehlikeyi düşürür ve elektrik faturasına da yansır. Elektrikli sobalar aşırı ısındığı zaman içinde bulunan bağlantı kabloları yangına sebep olur.”

“Şarj aletleri tehlike saçıyor”
Cep telefonuna ait şarj cihazlarıyla ilgili konuşan Şahinoğlu, şarj aletlerinin tehlike saçtığını söyledi. Telefon şarj edildikten hemen sonra cihazın prizden çekilmesi gerektiğine dikkat çeken Şahinoğlu, “Şarj makinaları tehlike oluşturuyor. Bir evde beş kişi varsa o beş kişinin şarj aleti var. Bu şarj aletleri, telefon şarj edildikten sonra prizlerden çekilmiyor 24 saat takılı bir şekilde öyle kalıyor. Telefon bağlı olmasa bile beş şarj aletinin ayda yaktığı elektrik 15 lira civarında. Yaktığı elektrik yine bir tarafa hafif bir elektrik yükselmesinde patlama, yanma gibi durumlar söz konusu ve buda can kaybına neden olabilir” şeklinde konuştu.

VAN

16 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:17
  • GÜNEŞ 06:42
  • ÖĞLE 11:56
  • İKİNDİ 14:37
  • AKŞAM 17:01
  • YATSI 18:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Van Milletvekili Gülaçar, Kadıköy’de başörtülülere yapılan saldırıyı kınadı
YEREL HABERLER AK Parti Van Milletvekili Gülaçar, Kadıköy’de ...
AK Parti Van Milletvekili Gülaçar: “İntihar değil cinayet”
YEREL HABERLER AK Parti Van Milletvekili Gülaçar: “İntihar değil ...
Kadına yönelik şiddetle mücadele semineri
YEREL HABERLER Kadına yönelik şiddetle mücadele semineri
Edremit Belediyesi’nden eğitime anlamlı destek Edremit Belediyesi öğrencileri tehlikelerde korumak için çevre duvarı inşa etti Çevre duvarı olmayan okulun duvara kavuşmasıyla öğrenciler güven içerisinde
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi’nden eğitime anlamlı ...
Başkan İlhan’dan gündem toplantısı
YEREL HABERLER Başkan İlhan’dan gündem toplantısı
Van Travelexpo Fuarında
YEREL HABERLER Van Travelexpo Fuarında
Van’da “Çocuk Kalp Sağlığı Merkezi” açılışı
YEREL HABERLER Van’da “Çocuk Kalp Sağlığı Merkezi” açılışı
Van’da trafik kazası; 2 yaralı
YEREL HABERLER Van’da trafik kazası; 2 yaralı
Kur’an Kursu öğreticilerinden İpekyolu Müftüsü Emiri’ye teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Kur’an Kursu öğreticilerinden İpekyolu Müftüsü ...
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu halkla iç içe
YEREL HABERLER Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili ...
Erciş Belediyesinden gıda denetimi
YEREL HABERLER Erciş Belediyesinden gıda denetimi
Van’da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Van’da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
17 Kasım Dünya Prematüreler Günü
YEREL HABERLER 17 Kasım Dünya Prematüreler Günü
SMMMO kupası İş-Kur'un
YEREL HABERLER SMMMO kupası İş-Kur'un
Muradiye’de ‘Peygamberimiz ve Aile’ konulu konferansı
YEREL HABERLER Muradiye’de ‘Peygamberimiz ve Aile’ konulu konferansı
Çaldıran’da ‘Mevlid-i Nebi Haftası’ programı
YEREL HABERLER Çaldıran’da ‘Mevlid-i Nebi Haftası’ programı
Van Büyükşehir Belediyesi sayesinde okuma yazma öğreniyorlar
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi sayesinde okuma yazma ...
VASKİ’den ‘borç ödeme’ çağrısı
YEREL HABERLER VASKİ’den ‘borç ödeme’ çağrısı
Vanlı genç kızın bacağı 7 santimetre uzatıldı Bir bacağı 7 santimetre kısa olan genç kızın ilk kez yüzü güldü
YEREL HABERLER Vanlı genç kızın bacağı 7 santimetre uzatıldı Bir ...
Van’da “Obezite Merkezi” hizmete açıldı
YEREL HABERLER Van’da “Obezite Merkezi” hizmete açıldı
Van'da ilk defa yapılan 'bacak uzatma' ameliyatı Hediye'ye umut oldu
YEREL HABERLER Van'da ilk defa yapılan 'bacak uzatma' ameliyatı ...
Van’da 220 bin lale, sümbül ve nergis soğanı dikildi
YEREL HABERLER Van’da 220 bin lale, sümbül ve nergis soğanı dikildi
Başkan Akman’dan öğrencilere çevre eğitimi
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan öğrencilere çevre eğitimi
Eğitime destek için bahçe duvarını matematik tablosuna dönüştürdü
YEREL HABERLER Eğitime destek için bahçe duvarını matematik ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X