Elektrik ve Elektronik Mühendisi Şahinoğlu: “Kış ayında elektrik kullanıcıları can ve mal güvenliğini risk altına”

Elektrik ve Elektronik Mühendisi Cemal Şahinoğlu, havaların soğuması ile birlikte elektrik kullanımı yaz aylarına göre yüzde 40 artış gösterdiğini ifade ederek, “Elektrik tüketiminde ki bu artış, voltaj dalgalanmalarını, aşırı gerilim sorunlarını ve elektrikli eşyalarda arızalanmaları da beraberinde getiriyor” dedi.

“Kış ayında elektrik kullanıcıları can ve mal güvenliğini risk altına”

Kış aylarında elektrik yükünün arttığına dikkat çeken Elektrik ve Elektronik Mühendisi Cemal Şahinoğlu, “Şebeke voltajı 220 volt olarak tanımlansa da aslında çeşitli sebeplerle bu gerilim artabildiğini görüyoruz. Yani şehir şebekesinden her zaman düzenli olarak 220 voltluk gerilim alınamayabiliyor. Fırtınalı havalarda, elektrik direklerinin yıkılıp tellerin kopması, zarar görmesi, trafoya veya yakınlardaki bir elektrik kaynağına yıldırım düşmesi gibi olaylarla birlikte, sanayi bölgelerinde bulunan makinelerin çektiği yüksek akım ve kış aylarında ki elektrik yükünün artması şebeke enerjisinde aşırı gerilime sebep olur. Bu da elektrik kullanıcılara çeşitli arızalar olarak geri döner. Yaşanan arızaların oluşma biçimine bakıldığında ise; transformatörlerin aşırı yüklenme sonucu arızalanması ya da patlaması, elektrik gerilim dağıtım şebekelerinde ark, iletken kopmaları, irtibat noktalarında klemens arızaları, iletkenlerin aşırı yük sonucu yanması ve etki altında kaldığı, bu nedenle elektrik kullanıcılarının can ve mal güvenliğini risk altına soktuğu görülmektedir. Çünkü bu gibi arızaların sonucunda bazen elektrik kaynaklı yangınlarla karşılaşılması muhtemel hale geliyor” dedi.



“Kombiler’e dikkat

Soğukların kendisini hissettirmesiyle birlikte kombilerin kesintisiz ve sağlıklı çalışmasının önemine vurgu yapan Şahinoğlu, ”Kombinin ısı seviyesi ve elektronik ayarları kombi kartı olarak bilinen ana karttan düzenlenir. Bu parça için bir anlamda kombinin beynidir de diyebiliriz. Diğer bütün elektronik kartlarda olduğu gibi, voltaj dalgalanması olarak bilinen aşırı gerilimden dolayı infilak eder. Dolayısıyla kombi kartı adı verilen ana kartta görülen yanmalar ciddi problemlere yol açabilir. Diğer yandan, kombi kartlarının tamiri 30 gün kadar sürebilmektedir ve firmalar kart değişimini garanti kapsamına almamaktadır. Kullanıcılar kış aylarında kombilerinin kesintisiz ve sağlıklı çalışabilmesi için mutlaka “Elektrik İç Tesisleri Proje Yönetmeliği’nde de zorunlu olan aşırı gerilim sönümleyici kullanmaları gerekiyor. Bu sayede hem elektrikli eşyalar korunmuş olur ve elektrik kaynaklı yangınların çıkması da engellenmiş olur” diye konuştu.



“Aşırı gerilim sönümleyici nedir?”

Elektriğin olduğu her yerde gerilim yükselmesi riskinin olduğunu söyleyen Şahinoğlu, “Nitekim elektrik, yüzeylere temas ettikçe yükselen ve şiddetini arttıran bir özelliğe sahiptir. Dolayısıyla, binaların elektrik tesisatı prosedüre uygun bir biçimde yapılmış olsa bile, aşırı gerilim riski her zaman bulunuyor. Bundan korunmak ve zararlarını önlemek için ise binalara aşırı gerilim koruması olarak bilinen sistemleri entegre etmek gerekiyor. Aşırı gerilim sönümleyici cihazlar, ani voltaj dalgalanması, aşırı gerilim, yıldırım düşmesi ve trafo patlaması gibi durumlarda yapılarda ki elektrik tesisatlarında ve bağlı bulunan elektrikli eşyalarda koruma sağlıyor. 3 Aralık 2003 tarihinde 25305 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği’ne göre aşırı gerilim sönümleyici kullanılması zorunludur” İfadelerini kullandı.



“Elektrikli ısıtıcılara dikkat”

Ekim ve Kasım aylarından sonra kış mevsiminin gelmesinden dolayı elektrik tüketiminin aşırı artış gösterdiğini belirten Şahinoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Kış aylarında aşırı elektrik kullanımından dolayı kesintiler olabilir ve fatura da bu durumda aşırı yüksek bir fiyatla vatandaşlarımızın karşısına çıkabilir. Genellikle bölgemizde ki insanlar elektrikli ısıtıcıları aşırı kullanıyor, kalorifer peteği, elektrikli ısıtıcı ve benzeri ısıtıcıların çektiği elektrik akımı fazla olduğu için, hem evde tehlike oluşturur, hem de Elektrik faturası yüksek oluyor. Elektrikli ısıtıcı cihazlarımızı kullandığımız zaman, sağ tarafında ayar düğmesi vardır, otomatik ayara verdiğimiz zaman, ortam ısısına göre kapanır ve açılır, bu tehlikeyi düşürür ve elektrik faturasına da yansır. Elektrikli sobalar aşırı ısındığı zaman içinde bulunan bağlantı kabloları yangına sebep olur.”



“Şarj aletleri tehlike saçıyor”

Cep telefonuna ait şarj cihazlarıyla ilgili konuşan Şahinoğlu, şarj aletlerinin tehlike saçtığını söyledi. Telefon şarj edildikten hemen sonra cihazın prizden çekilmesi gerektiğine dikkat çeken Şahinoğlu, “Şarj makinaları tehlike oluşturuyor. Bir evde beş kişi varsa o beş kişinin şarj aleti var. Bu şarj aletleri, telefon şarj edildikten sonra prizlerden çekilmiyor 24 saat takılı bir şekilde öyle kalıyor. Telefon bağlı olmasa bile beş şarj aletinin ayda yaktığı elektrik 15 lira civarında. Yaktığı elektrik yine bir tarafa hafif bir elektrik yükselmesinde patlama, yanma gibi durumlar söz konusu ve buda can kaybına neden olabilir” şeklinde konuştu.

