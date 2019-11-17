TFF 2. Lig Kırmızı Grup: GMG Kastamonuspor: 0 - Van Spor FK: 3

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TFF 2. Lig Kırmızı Grup: GMG Kastamonuspor: 0 - Van Spor FK: 3

İHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup: GMG Kastamonuspor: 0 - Van Spor FK: 3

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü (FK), deplasmanda karşılaştığı GMG Kastamonuspor’u 30 yenerek puanını 21’e yükseltti. Van Spor FK, geçtiğimiz hafta içinde göreve başlayan yeni teknik direktör Taner Taşkın ile çıktığı ilk maçta 6 hafta aradan sonra deplasmanda galibiyetle tanıştı.

Stat: Gazi Stadı
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu xxx, Mustafa Han xxx, Hakan Betaş xx

GMG Kastamonuspor: İsmail Şahmalı x, Özgür İleri x, İlyas Çakmak xx (Yusuf Türk dk. 77 x), Berkay Sefa Kara xx (Ömer Gür dk. 60 xx), Harun Aydın x, Recep Yılmaz xx, Faruk Öcal x, Özgür Yılmaz x, Alican Karadağ xx (Hakkı Can Aksu dk. 59 x), Metincan Cici x, Hakan Olkan x
Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım

Van Spor FK: . Asil Kaan Güler xx, Barış Gök xx, Samet Cantürk xx, Yakup Demir xx, Şerif Doğan xx, Oktay Aydın, Sefa Küpeli xx, Emrah Tacir xx (Tunç Murat Behram dk. 65 xxx), Serdar Cansu xx (Umut Koray Öz dk. 90 ?), Mehmet Sıddık İstemi xx, Batuhan Er xx (Soner Birinci dk. 83 x)
Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Tunç Murat Behram (dk. 71, 73, 88) (Van Spor FK)
Kırmızı Kart: Faruk Öcal (dk. 42) (GMG Kastamonuspor)
Sarı kartlar: Sefa Küpeli, Batuhan Er, Oktay Aydın, (Van Spor FK) Hakan Okan (GMG Kastamonuspor)

VAN

17 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:18
  • GÜNEŞ 06:43
  • ÖĞLE 11:56
  • İKİNDİ 14:37
  • AKŞAM 17:00
  • YATSI 18:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklar, "temiz çevre temiz kent" sloganıyla Van Gölü sahilini temizlediler
YEREL HABERLER Çocuklar, "temiz çevre temiz kent" sloganıyla Van ...
Van ve Ağrı'dan 84 öğrenci, Çanakkale, Ankara ve İstanbul gezisine gönderildi- Yeniden
YEREL HABERLER Van ve Ağrı'dan 84 öğrenci, Çanakkale, Ankara ve ...
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu’nun esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu’nun ...
Van ve Ağrı'dan 84 öğrenci, Çanakkale, Ankara ve İstanbul gezisine gönderildi
YEREL HABERLER Van ve Ağrı'dan 84 öğrenci, Çanakkale, Ankara ve ...
Vanlı öğrenciler bir haftalık geziye gönderildi
YEREL HABERLER Vanlı öğrenciler bir haftalık geziye gönderildi
Elektrik ve Elektronik Mühendisi Şahinoğlu: “Kış ayında elektrik kullanıcıları can ve mal güvenliğini risk altına”
YEREL HABERLER Elektrik ve Elektronik Mühendisi Şahinoğlu: “Kış ...
AK Parti Van Milletvekili Gülaçar, Kadıköy’de başörtülülere yapılan saldırıyı kınadı
YEREL HABERLER AK Parti Van Milletvekili Gülaçar, Kadıköy’de ...
AK Parti Van Milletvekili Gülaçar: “İntihar değil cinayet”
YEREL HABERLER AK Parti Van Milletvekili Gülaçar: “İntihar değil ...
Kadına yönelik şiddetle mücadele semineri
YEREL HABERLER Kadına yönelik şiddetle mücadele semineri
Edremit Belediyesi’nden eğitime anlamlı destek Edremit Belediyesi öğrencileri tehlikelerde korumak için çevre duvarı inşa etti Çevre duvarı olmayan okulun duvara kavuşmasıyla öğrenciler güven içerisinde
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi’nden eğitime anlamlı ...
Başkan İlhan’dan gündem toplantısı
YEREL HABERLER Başkan İlhan’dan gündem toplantısı
Van Travelexpo Fuarında
YEREL HABERLER Van Travelexpo Fuarında
Van’da “Çocuk Kalp Sağlığı Merkezi” açılışı
YEREL HABERLER Van’da “Çocuk Kalp Sağlığı Merkezi” açılışı
Van’da trafik kazası; 2 yaralı
YEREL HABERLER Van’da trafik kazası; 2 yaralı
Kur’an Kursu öğreticilerinden İpekyolu Müftüsü Emiri’ye teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Kur’an Kursu öğreticilerinden İpekyolu Müftüsü ...
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu halkla iç içe
YEREL HABERLER Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili ...
Erciş Belediyesinden gıda denetimi
YEREL HABERLER Erciş Belediyesinden gıda denetimi
Van’da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Van’da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
17 Kasım Dünya Prematüreler Günü
YEREL HABERLER 17 Kasım Dünya Prematüreler Günü
SMMMO kupası İş-Kur'un
YEREL HABERLER SMMMO kupası İş-Kur'un
Muradiye’de ‘Peygamberimiz ve Aile’ konulu konferansı
YEREL HABERLER Muradiye’de ‘Peygamberimiz ve Aile’ konulu konferansı
Çaldıran’da ‘Mevlid-i Nebi Haftası’ programı
YEREL HABERLER Çaldıran’da ‘Mevlid-i Nebi Haftası’ programı
Van Büyükşehir Belediyesi sayesinde okuma yazma öğreniyorlar
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi sayesinde okuma yazma ...
VASKİ’den ‘borç ödeme’ çağrısı
YEREL HABERLER VASKİ’den ‘borç ödeme’ çağrısı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X