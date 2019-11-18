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Van’da ‘Bir Lisan Bir İnsan’ projesi

İHA

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (VAN ESOB) 'Bir Lisan Bir İnsan' projesi kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle verilen Farsça ve İngilizce kursu tamamlandı.

Van’da ‘Bir Lisan Bir İnsan’ projesi

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (VAN ESOB) ‘Bir Lisan Bir İnsan’ projesi kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle verilen Farsça ve İngilizce kursu tamamlandı.
DAKA’da yapılan sertifika dağıtım törenine VANESOB Başkanı İsa Berge, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Erciş Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüsamettin Çelik, Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Odası Başkanı Çetin Karaduman, Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı Kenan Akalın ve Gürpınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Sönmez ile kursiyerler katıldı. Dil kursunun bölgesel anlamda iyi bir ivme yakaladığını ve örnek bir proje olarak gösterildiğini söyleyen VANESOB Başkanı İsa Berge, “İran, Irak, Gürcistan ve Ermenistan’a olan yakınlığı nedeniyle Van, stratejik konumu ile tam bir bölge şehri ve pilot bir ildir. Turizm denince bu bölgede akla ilk gelen şehir Van’dır. Bu anlamda esnaf ve sanatkarımızın kursa katılmasının turizme olan katkısını biliyoruz” dedi.

“Esnafımıza sorumluluk düşüyor”
Esnaf ve sanatkarlara büyük bir sorumluluk düştüğünü hatırlatan Berge, “İranlı, Iraklı ile yerli ve yabancı misafirlerimizi iyi ağırlama konusu son derece önemlidir. İyi bir diyaloga katkı sunmak adına, ‘Bir Lisan Bir İnsan’ projesi bizim için çok kıymetliydi. Projemizin önümüzdeki süreçlerde daha farklı alanlara katkı sunacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Vali Bilmez ve Genel Sekreter Güray’a teşekkür
Projede emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Berge, “Projemizin açılış programına katılarak bize büyük bir destek veren Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e ve projeyi birlikte yürüttüğümüz DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray’a katkıları nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Oda başkanlarımıza, kursların İpekyolu Gençlik Merkezinde verilmesini sağlayan Van Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç’a ve İpekyolu Gençlik Merkezi İlçe Koordinatörü Cevdet Arslan’a, Farsça Hocası Solmaz Najafi’ye, İngilizce Hocası Bülent Tanrıtanır’a, Proje Koordinatörü Yılmaz Tekin’e, kursiyerlere ve DAKA çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Van merkezli Bitlis, Muş ve Hakkari olmak üzere toplam dört şehre hizmet verdiklerini hatırlatan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise, “Türkiyeİran sınırının büyük bir kısmı Van ile bağlantılıdır. Dolayısıyla kuruluşumuzdan beri İran bizim ana çalışma konularımızdan biridir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile birlikte İranlılar ile bir yıl boyunca sahada anket çalışması yaptık. İranlı turistlerin beklenti ve memnuniyet oranlarını tespit etmeye çalıştık. Öne çıkan isteklerden biri dil problemiydi. İranlı misafirlerimiz girdikleri iş yerlerinde iletişim problemi yaşadıklarını dile getirmişlerdi” dedi.

“Projenin devamına katkı sunarız”
VANESOB’un dil kursu ile ilgili proje talebini olumlu değerlendirdiklerinin altını çizen Güray, “VANESOB ile işbirliği ve güç birliği yapalım dedik ve teknik destek kapsamında bizim için önemli olan projeyi hayata geçirmeye çalıştık. Talep olması halinde teknik destek kapsamında devamını da getirmeye hazırız. Projenin iki ayağı olduğunu düşünüyorum, birincisi gelen misafirlerin memnuniyeti anlamında pozitif katkı sunacağına, ikincisi ise esnaf ve sanatkarlarımıza daha iyi bir iletişim imkanı ve daha fazla kazanç sağlayacağına inanıyorum. İnşallah kursiyerler azami seviyede faydalanmışlardır. Hizmet sektöründeki paydaşlarımızla her türlü işbirliğine hazırız. Van’ın her anlamda kalkınması adına Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez, DAKA’ya gereken desteği sunmuştur ve her zaman yanımızda olmuştur. Bu nedenle valimize çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Sertifikasını alan kursiyerlerden Ercan Ulutaş da, projeyle esnafın İranlı turistleri ağırlayabilecek ve mutlu gönderebilecek kadar dil eğitimi aldığını söyledi. Ulutaş, projenin esnafı yerli ve yabancı turistlere karşı motive ettiğini ve olumlu katkı sunduğunu belirtti.
Sertifika dağıtım töreninden sonra VANESOB Başkanı İsa Berge, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray’a katkıları nedeniyle plaket takdim etti.

VAN

18 Kasım 2019 Pazartesi

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