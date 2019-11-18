Araç ve hayvan hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

VAN ve ilçelerinde çeşitli tarihlerde 11 araç çalıp, bu araçlarla hayvan hırsızlığı yapan 3 kişi, 57 güvenlik kamerasından 127 saat görüntü inceleyen Van polisi tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip, Van ve ilçelerinde çeşitli tarihlerde oto, kablo ve hayvan hırsızlığı olaylarına karışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Özel ekip, hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerin giriş ve çıkış güzergâhları üzerinde bulunan 57 güvenlik kamerasında 127 saat görüntü inceleyerek hırsızların izini buldu. Şüphelilerin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



VAN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 14:36

AKŞAM 16:59

YATSI 18:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.