Rektör Şevli'ye ziyaretler devam ediyor

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ile Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi makamında ziyaret etti.

Rektör Şevli'yi makamında ziyaret eden Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ile Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Şevli, "Zaman ayırıp Van'a kadar gelen değerli hocalarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaret, karşılıklı hediyelerin verilmesinin ardından çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.

VAN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

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