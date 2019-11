Van’da Mesleki Eğitim Van Modeli Çalıştayı

Van Milli Eğitim Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle ‘Mesleki Eğitim Van Modeli Çalıştayı’ düzenlendi.

Van’da mesleki eğitim okullarındaki tüm alan ve dalların yeniden değerlendirilip, sektörlerden gelecek talepler, çevre şartları gibi etkenler doğrultusunda düzenlenmesi, ihtiyaç duyulmayan alan veya dalların kapatılması, ihtiyaç duyulan alan ve dalların açılması ve şartlara göre kontenjanların belirlenmesi yönünde kararların alınacağı ‘Mesleki Eğitim Van Modeli Çalıştayı’ düzenlendi. Elite World Van Hotelde kamu ve özel sektörün katılımıyla gerçekleşen çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Çalıştayda açılış konuşmasını yapan Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, çalıştayı çok önemsediklerini ifade ederek, “Mesleki ve teknik eğitim, güçlü ülke olmanın önemli şartlardan birisi. Özellikle genç potansiyeli yüksek olan bizim gibi ülkelerde, milli ve manevi değerlerle normal eğitim almanın dışında, özellikle bütün eğitimlerin sonucu iş hayatına ve ekmek davasına dayanıyor. Hangi eğitimi alırsak alalım, hayattaki en önemli aşama üretenler için üretmek, istihdam için de bu insanların özellikle evine ekmek götürmesidir. Belki de insanların hayattaki en önemli sınavı budur” dedi.



“Herkes işine baksın”

Konuşmalarında bazı kamu kurumlarıyla ilgili eleştirilere de cevap veren Baygüven, “Günümüzde de çok bizim kulağımıza geliyor ve bizi rahatsız ediyor. Bu algıları kırmak adına müdürlerimiz çok iyi çalışıyor. Teşekkür ediyorum. Öyle bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Herkes kendi işine bakacak. Herkes kendi işini doğru yapıyor mu? Herkes kendi işini ahlaki yapıyorsa mesele bitmiştir. Başkasını eleştireceğiz, ama önce kendimizin ne kadar dört dörtlük olduğumuza bakacağız. Arkadaşların gayretli olduğuna inanıyorum. İnşallah daha da gayretli olurlarsa ilimizi bir adım daha öteye götüreceğimize kimsenin kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise; istihdamın, mesleki eğitimde alan ve dalların oluşmasında en önemli kriterlerden biri olması gerektiğine dikkat çekerek, “Mesleki eğitim dipsiz bir kuyudur. ‘Onu her şeyiyle yaptık, bitti, oldu’ deme şansımız hiçbir zaman için yoktur. Çünkü mesleki eğitim, devamlı yaşayan, her zaman dünya ile birlikte değişen bir alandır. Ben bu anlamda bu çalıştayı çok önemsiyor, gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



"Hızla gelişen ülkelerde ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri vasıfsız iş gücüdür"

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan da, Türkiye’nin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunabilmek için yüksek verimi gerçekleştirecek bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Sürekli değişen ve gelişen iş dünyasında, sürdürülebilir bir başarı sağlamanın, eğitimin yeterliliği ve kalitesiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirten Aslan, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize gerekli bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlanmasında ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde profesyonel bir organizasyon olan mesleki eğitimin önemi oldukça büyüktür. Özellikle ülkemiz gibi hızla gelişen ülkelerde genç nüfusun da artmasıyla ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri de vasıfsız iş gücü sorunudur. Bu durum şüphe yok ki bir takım toplumsal sorunlarla birlikte ülke ekonomisini de olumsuz yönde etkilemektedir. Mesleki eğitimle birlikte iyi yetişmiş insan gücü, oluşabilecek bu olumsuzlukları azaltacağı gibi ülkenin ekonomisine, kaliteli mal ve hizmet üretimlerine de önemli katkılar sağlayacaktır. Ekonomik, sosyal gelişmişlik ve kalkınmışlık olarak gelişme aşamasında olan ilimiz, eğitimde de maalesef istenilen seviyelere ulaşmış değildir. Ülkenin en genç nüfusuna sahip ilimizde işsizlik ciddi boyutlardadır. Gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü niyetli, istismarcı güç odaklarında korumanın yegane yolu; temel eğitimi, teknik mesleki eğitimi yaygınlaştırmak, gençlerimize teknik ve beceri kazandırarak onları iş güç sahibi yapmaktır” diye konuştu.

Teknik mesleki okulların kendine güvenen, zamanı iyi yöneten, programlı yaşayan, kendi potansiyellerini keşfedebilen, problem çözen ve ekip çalışması yapabilen, sürekli tüketen değil üreten nesiller yetiştirdiğini belirten Aslan, “İlimiz ve bölgemizdeki sanayici, imalatçı ve üreticilerin büyük sıkıntı yaşadıkları nitelikli, kalifiye, becerili ve ara eleman ihtiyacını ancak teknik ve mesleki eğitim veren kurumlarla çözeriz. İlimizin ve bölgemizin büyümesini ve kalkınmasını sağlayacak bir stratejik plan dahilinde mesleki ve teknik eğitim kurumları ihdas edilmelidir. Teknik mesleki eğitim kurumlarında eğitim verilecek dallar belirlenirken, ilin ekonomik parametreleri göz önünde bulundurulmalıdır. İlçelerde ve bölgelerde doğru analizler yapılarak, o yerin doğal kaynaklarına, sermaye yapısına, ticari faaliyetlerine ve yatırım alt yapısına göre mesleki okullar ve eğitim verilecek dallar kurgulanmalıdır. Milli eğitim camiası ve eğitim bürokrasisi, mesleki eğitim kurumlarını ve bu kurumlarda eğitim verilecek alanları belirlerken çok hassas davranmalıdır” dedi.



“Eğitim şart olmalıdır”

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şefik Eren ise, kentin en önemli meselesinin eğitim olduğuna dikkat çekerek, “Şehrimiz, ülkenin eğitim sıralamasında son 5 il içerisinde değerlendirilmektedir. Hepimizin yüksek sesle dile getirmesi gereken slogan; ‘Eğitim şart olmalıdır.’ İş gücünün ekonomiye yansımaları ve daha üretken bir toplumun var olabilmesi için birincil olarak mesleki alanın eğitim ile entegrasyonu gerekmektedir. Okulsanayi işbirliği yeteri anlamda geliştirilmediği için nitelikli işgücünün oluşmasında sorunlar yaşamaktayız. Ülkemiz KOBİ’lerle büyüyen bir ülke. Dolayısıyla ancak yoğun emek ve alın teriyle kalkınmayı sürdürebiliriz. Bunun içinde kalifiyeli elemana ihtiyaç vardır. Avrupa Birliği’nin yaşlı nüfusuna karşın; genç ve işsiz nüfusa sahip ülkemiz, bu anlamda mesleki eğitime daha fazla önem vermek zorundadır. Çıraklık eğitim modelinin geliştirilerek kamu ve özel işletmeler işbirliğinde uygulanması gerekmektedir. Bunun en önemli örneğini Almanya’da görmekteyiz. İkili eğitim (Dual Sistem) olarak belirtilen bu model, teorik olarak okullarda pratikte ise iş yerlerinde başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Çıraklar genellikle dört gün iş yerinde bir gün ise okulda eğitim görmektedirler. Özel mesleki eğitim alanında ise; kişinin öğrenciliğinin ilk çağlarında performans ölçümü yapılarak, yetenekleri, yeterlilikleri, gelişime açık olan alanları tespit edilmelidir. Tespit ve eğitimden sonra uzmanlaşmaya kadar bu alanda kişi geliştirilmelidir” ifadelerine yer verdi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Program Yönetim Birimi Başkanı Mehmet Emin Çakay da, üç gün sürecek çalıştayın nitelikli bir rapora dönüştürüleceğini belirtti. DAKA olarak her zaman nitelikli ara eleman, genelde beşeri sermaye diye tanımlanan bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirten Çakay, “Dolayısıyla bu çalışma bizim 10 yıldır bölgede ortaya koyacağımız ve ileriye dönük planlarımıza katkı sağlayabilecek önemli bir rapor olacağını düşünüyoruz. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı olarak tüm kalkınma ajansları 2023 vizyonuna bağlı olarak ‘geleceğim mesleğim’ sloganıyla tüm kalkınma ajansları 2019 yılında mesleki eğitim çalışmaları, gelişmeleri ve bu alandaki faaliyetleri önemli bir araç olarak ortaya koyuyor. Bizler DAKA olarak 4 yıldır mesleki eğitimin daha nitelikli hale getirilmesi, daha somut, daha kısa sürede mesleki eğitimlere, istihdam politikalarına katkı sağlayabilecek çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Proje Koordinatör Ömer Çevik’in çalıştay ile ilgili bilgiler aktarması ile süren program; ‘Alan/Dal Çalışma Masası, Tematik Okul Çalışma Masası, Özel Sektör İşbirliği Çalışma Masası ve Beceri Eğitim/Staj Çalışma Masası’ oluşturulmasıyla devam etti.

VAN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 14:36

AKŞAM 16:59

YATSI 18:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.