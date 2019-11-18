Van’da tarım ve hayvancılığı geliştirecek büyük hamle

Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle önümüzdeki yıl tarım ve hayvancılık alanında 24 proje gerçekleştirecek.

Van’ın tarım ve hayvancılık alanında hak ettiği yere gelmesi için yoğun bir çalışma ortaya koyan Van Büyükşehir Belediyesi, 2020 çalışmaları kapsamında DAP’ın desteğiyle hayata geçirilecek olan 24 projesini tamamladı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in destekleriyle gölet, sulama suyu, hayvan içme suyu (HİS), güneş enerjisi panellerinden elektrik üretimi, sondaj çalışmaları, bitkisel üretimi geliştirme amaçlı sera meyveciliği, hayvansal üretimi geliştirmede hayvan içme suyu savatları, Norduz koyunu ve ürün çeşitliğini arttırma gibi konu başlıklarıyla hazırlanan 24 proje, kentin tarım ve hayvancılığına kazandırılacak.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yoğun çalışması sonucunda hazırlanıp DAP’a sunulan 24 projenin yaklaşık maliyeti ise 8 milyon TL’yi bulacak.

VAN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

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