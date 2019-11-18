İş merkezinin çatısı alev alev yandı

Van’da bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Alevlerin sardığı çatı, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Van’ın merkez İpekyolu ilçesi Sıhke Caddesi üzerinde yer alan 6 katlı bir iş merkezinin çatısında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba ve İpekyolu Grup Amirlikleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri yangına 2 itfaiye aracı, 4 su tankeri ve 10 personelle müdahale etti. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

VAN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

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