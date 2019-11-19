Lokman Hekim Van Hastanesinde ‘Antibiyotik Farkındalık Günü’ etkinliği

Lokman Hekim Van Hastanesinde ‘Antibiyotik Farkındalık Günü’ nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Hastanede kurulan stantta antibiyotik kullanımıyla ilgili hasta ve hasta yakınları bilgilendirildi. Burada bir açıklama yapan Lokman Hekim Hastanesi Enfeksiyon Ve Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Orhan Kiremitçi, yaygın ve yanlış antibiyotik kullanımı ve bunun sonucu oluşan direnç gelişimine dikkat çekmek amacı ile dünyada 2008 yılından bu yana 18 Kasım gününde “Antibiyotik Farkındalık Günü/Haftası” etkinlikleri düzenlendiğini söyledi. Kiremitçi, “Akılcı antibiyotik kullanımı konusu; penisilinin 1928, sulfonamidlerin 1939, streptomisinin 194445 yıllarında keşfedilmesi ve penisilinin Florey ve Chain tarafından 1945 yılında izole edilip, klinik etkinliğinin gösterilmesinden beri tartışılan bir konudur. Antibiyotiklerin klinik kullanıma girmesi ile direnç sorunu başladı ve mikroorganizmalarla savaşımız artarak devam ediyor. Yeni antibiyotikler geliştirildikçe farklılaşan direnç mekanizmalarıyla karşılaşmaktayız. Bu sorunu bu kadar ciddi kılan ise; mikroorganizmaların çok hızlı direnç geliştirmesine karşın bu mikroorganizmaların tedavisinde kullanılabilecek yeni antibiyotiklerin artık geliştirilememesidir. Günümüzde artık mevcut antibiyotiklerin tümüne dirençli bakterilerle gelişen, hiç tedavi şansı olamayan enfeksiyonlar gözlenebilmektedir” dedi.

“Görevini, yetkisini kötüye kullanma, yolsuzluk anlamına gelen suiistimal, günümüzde en fazla antibiyotik kullanımında gözlenmektedir” diyen Kiremitci, “Yapılan çalışmalarda, polikliniklerde yazılan antibiyotiklerin yüzde 50’sinin uygunsuz olduğu, akut solunum yolları enfeksiyonları için yazılan antibiyotiklerin tüm yazılan antibiyotiklerin yüzde 75’i dolayında olduğu, soğuk algınlığı ve ÜSYE’nin yaklaşık yüzde 50’sine, bronşitlerin yüzde 80’ine antibiyotik yazıldığı saptanmıştır. Hastanemizde açtığımız standımızda bilinçsiz antibiyotik kullanımına dikkat çektik. Akılcı antibiyotik kullanılmasında asıl amaç; tedavide maksimum etkiyi elde ederken yan etki ve direnç gelişimde minimum etki elde etmektir. Antibiyotiklerin uygunsuz ve aşırı kullanımı sonucu, tedavisi zor ve çok ilaca dirençli bakterilerin ortaya çıkacağını, hastanede kalış süresi ve mortalitenin artacağını, ilaç yan etkisi ve diğer ilaçlarla etkileşimin artacağını her zaman akılda tutmak gerekir. Bilinçli ve uygun antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılmasında doktorlar kadar toplumun da bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gereklidir. Antibiyotiklere karşı oluşan direnç sorunu aslında buz dağının görünen kısmıdır ve sanılandan daha büyüktür. Özellikle nezle ya da grip gibi virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotiklerin tedavide yerinin olmadığı unutulmamalıdır. Bugün dur demezsek yarın çok geç olabilir” şeklinde konuştu.

VAN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:20

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