İran’daki depremler Van’da hissedildi

İran’ın Khoy bölgesinde 3 dakika arayla meydana gelen 3.9 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler Van ve Hakkari’de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sabaha karşı saat 03.11 ile 03.14'te, Türkiye sınırındaki İran'ın Khoy bölgesinde 3.9 ve 4.7 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Depremler, Hakkari'nin Yüksekova ile Van'ın Başkale ilçesinde de hissedildi.

VAN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 14:35

AKŞAM 16:59

YATSI 18:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.