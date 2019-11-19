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Tuşba Belediyesinin kurslarına öğrencilerden büyük ilgi

İHA

Van'ın Tuşba Belediyesinin açmış olduğu kurslar, bu yıl okullarda ilk kez uygulanan bir haftalık ara tatile giren öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Tuşba Belediyesinin kurslarına öğrencilerden büyük ilgi

Van’ın Tuşba Belediyesinin açmış olduğu kurslar, bu yıl okullarda ilk kez uygulanan bir haftalık ara tatile giren öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Yeni uygulanan düzenlemeyle öğrenciler, 18 Kasım tarihinde başlayan ve bir hafta sürecek olan birinci dönem ara tatilini Tuşba Belediyesinin ilçeye kazandırdığı hizmetlerden biri olan Eğitim Ofisi’nde kültür ve sanat etkinliklerine katılarak geçiriyorlar. Bir haftalık tatilini stresten uzak kültür ve sanat etkinlikleriyle geçirmek isteyen öğrenciler, Seyrantepe Mahallesi’nde bulunan Eğitim Ofisi’nde açılan satranç, gitar, bağlama, resim, masa tenisi ve el sanatları kurslarına katılmayı tercih ediyor.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Eğitim Ofisi’nde birçok kültür ve sanat etkinliğinin yapıldığını kaydetti. Başkan Akman, “Sosyal ve kültürel konuda birçok yeni projeye imza attık. Bu nedenle özellikle kültürel açıdan ilçemizi daha da zenginleştirmek ve mevcut zenginliklerimizi ortaya çıkarmak adına birçok çalışma yapmaktayız. Bu kapsamda Eğitim Ofisimizde açmış olduğumuz satranç, gitar, bağlama, resim, masa tenisi ve el sanatları kurslarına yüzlerce kişi katılıyor. Okulların bir haftalık birinci ara dönemi tatiline girmesiyle kursiyer sayımız 23 katlandı. Öğrencilerimiz bu tatillerini kötü alışkanlıklardan ve sokaklardan uzak bir şekilde kurslarımıza katılarak geçirmeleri bizleri sevindiriyor” dedi.
Tatilin ilk günüden itibaren zamanını büyük bölümünü Eğitim Ofisi’nden geçiren öğrenciler, Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün çok özel bir projeye imza attığını aktardılar. Bu gibi projelerin Tuşba geneline yayılmasını da isteyen öğrenciler, “Bir haftalık tatilimizi belediyemizin açmış olduğu Eğitim Ofisi’nde açılan kurslara katılarak geçiriyoruz. Bunun için Belediye Başkanımız Salih Akman’a ve ekibine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

VAN

19 Kasım 2019 Salı

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