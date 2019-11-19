DAKA’dan lise ve üniversite gençliğine destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

DAKA’dan lise ve üniversite gençliğine destek

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinden oluşan TRB2 Bölgesinde faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) sosyal girişimci adayı gençlere yönelik sosyal girişimcilik eğitimleri devam ediyor.

DAKA’dan lise ve üniversite gençliğine destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinden oluşan TRB2 Bölgesinde faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) sosyal girişimci adayı gençlere yönelik sosyal girişimcilik eğitimleri devam ediyor.
Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinde sosyal girişimcilik ile ilgili farkındalığı artırmak, sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve toplumsal kalkınmaya katkı sunacak sosyal girişimciler yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen “DAKA Sosyal Girişimcilik Programı (DAKA SOGİP)” kapsamında başlatılan eğitimler 2 ayrı başlıkta gerçekleştiriliyor. Üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara yönelik olarak 2 tam günü kapsayan Sosyal Girişimcilik Eğitim Atölyesinde, sosyal girişimci adaylarına sosyal girişimcilik, sosyal sorumluluk, girişimcilik ile sosyal girişimcilik arasındaki farklar, sosyal inovasyon ve sosyal etki, sorun analizi ve yerel sosyal sorunlar, sosyal iş planı oluşturma ve sürdürülebilir gelir modeli geliştirme, sosyal finansman ve destek mekanizmaları konularında eğitimler veriliyor. Atölye eğitimleri kapsamında katılımcıların 45 kişilik gruplar halinde kendi fikirlerini geliştirip sürdürülebilir bir iş modeline kavuşturmalarına katkı sağlanırken, aynı zamanda sosyal girişim fikri geliştiren her bir gruba mentörlük desteği veriliyor. Bu kapsamda, üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara yönelik olarak Van’da 910 Kasım ve 1415 Kasım 2019 tarihlerinde 2 ayrı eğitim atölyesi daha gerçekleştirildi.
DAKA Sosyal Girişimcilik Programının bir diğer eğitim serisi de “Liselerde Sosyal Girişimcilik Farkındalık Eğitimleri” olarak Van’daki liselerde gerçekleştiriliyor. Ortaöğretim çağındaki gençlerin sosyal girişimcilik alanında farkındalığını artırmak ve sosyal kalkınmaya katkı sunacak fikirlerinin yeşermesi için düzenlenen 2 saatlik eğitimler, gençlerin potansiyellerini harekete geçirme misyonu taşıyor.
Programın başladığı ekim ayından bu yana DAKA Sosyal Girişimcilik Programı (SOGİP) kapsamında Hakkari’de 1, Van’da 3 olmak üzere 4 eğitim atölyesi gerçekleştirildi. Toplam 82 gencin yer aldığı atölyelerde kadın istihdamının artırılması, öğrencilerin barınma sorununun azaltılması, küçük yaşta evliliğin önüne geçilmesi, Van Gölü’nün korunması, çocukların doğal ve yerel kültüre uygun oyuncaklarla buluşturulması, eğiticilerin istihdamının sağlanması, köylerin tiyatro ile buluşturulması, gençlerde okuma akışkanlığının artırılması ve ilkokul çağındaki çocukların kültürsanat aktivitelerine yönlendirilmesi gibi yaklaşık 16 sosyal soruna yönelik kalkınma odaklı sosyal girişim fikirleri geliştirildi.
Sosyal girişimciler Rümeysa Ruken Polat ve Feridun Bişar tarafından verilen interaktif atölye eğitimlerinde, DAKA uzmanları da kaynak geliştirme simülasyonları kapsamında sosyal girişimci adaylarına geri bildirim sağlayarak deneyimleriyle gençlerin fikirlerine katkı sunuyorlar. “Liselerde Sosyal Girişimcilik Farkındalık Eğitimleri” kapsamında ise kasım ayı içerisinde Edremit, Çatak ve Erciş ilçelerinde 5 ayrı lisede eğitimler gerçekleştirildi. Çatak Muhammet Sait Aydın Anadolu Lisesinde 180, Edremit Anadolu Lisesinde 36, Edremit Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 90, Erciş Arif Nihat Asya Anadolu Lisesinde 160, Erciş Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 180 genç olmak üzere toplam 646 lise öğrencisine sosyal girişimcilik farkındalık eğitimi verildi. Bu eğitimlerde gençler için var olan imkanlar da anlatılarak faydalanabilecekleri fırsatlara yönelik yönlendirmeler yapıldı.
2019 yılı içerisinde TRB2 Bölgesini kapsayan 4 ilde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Hakkari Üniversitesi işbirliği ile üniversite öğrencilerine yönelik 4 atölye eğitimi daha gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 9 lisede daha “Liselerde Sosyal Girişimcilik Farkındalık Eğitimleri” gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Kasım ve aralık ayları içerisinde tamamlanması hedeflenen eğitimlerin sonrasında DAKA tarafından 4 ilde geliştirilen sosyal girişim fikirlerinin de sunulacağı bir Sosyal Girişimcilik Zirvesi gerçekleştirilmesi planlanıyor.
2020 yılında da eğitim faaliyetlerine devam ederek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile birlikte yürütülen İnnovan Girişimcilik Merkezi Projesinin hayata geçirilmesiyle beraber oluşturulan bölgesel sosyal girişimcilik ekosisteminin daha ileriye götürülmesi amaçlanıyor.

VAN

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:20
  • GÜNEŞ 06:45
  • ÖĞLE 11:57
  • İKİNDİ 14:35
  • AKŞAM 16:59
  • YATSI 18:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaldıran Belediyesinden yol yapım çalışması
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden yol yapım çalışması
Van Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
Tuşba Belediyesinin kurslarına öğrencilerden büyük ilgi
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinin kurslarına öğrencilerden büyük ...
İş adamı Halis Bahçe, annesi adına okula çeşme yaptırdı
YEREL HABERLER İş adamı Halis Bahçe, annesi adına okula çeşme ...
Van Kahvaltısına Diyarbakır'dan yoğun ilgi
YEREL HABERLER Van Kahvaltısına Diyarbakır'dan yoğun ilgi
The Rest Coffee ‘Öğretmenler Günü’ne hazır
YEREL HABERLER The Rest Coffee ‘Öğretmenler Günü’ne hazır
Gevaş'tan Rusya ve İran'a ayakkabı ihracatı
YEREL HABERLER Gevaş'tan Rusya ve İran'a ayakkabı ihracatı
Minikler aşçı olup pizza yaptı
YEREL HABERLER Minikler aşçı olup pizza yaptı
İran’daki depremler Van’da hissedildi
YEREL HABERLER İran’daki depremler Van’da hissedildi
Van’ın doğal kaloriferi: Van Gölü Van Gölü, kışın kalorifer gibi çevresini ısıtıyor Van Gölü, ani sıcaklık düşmelerini dengeliyor
YEREL HABERLER Van’ın doğal kaloriferi: Van Gölü Van Gölü, kışın ...
Lokman Hekim Van Hastanesinde ‘Antibiyotik Farkındalık Günü’ etkinliği
YEREL HABERLER Lokman Hekim Van Hastanesinde ‘Antibiyotik ...
Suriyeli çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Suriyeli çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs ...
Van'da iş merkezinde yangın
YEREL HABERLER Van'da iş merkezinde yangın
Van Bedensel Engelliler: 53 - Kızıltepe Engelliler Gücü: 20
YEREL HABERLER Van Bedensel Engelliler: 53 - Kızıltepe Engelliler ...
İş merkezinin çatısı alev alev yandı
YEREL HABERLER İş merkezinin çatısı alev alev yandı
Van'da 'Çorbada Hikayen Olsun' projesi
YEREL HABERLER Van'da 'Çorbada Hikayen Olsun' projesi
Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takımı kuruldu
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ...
Van’da tarım ve hayvancılığı geliştirecek büyük hamle
YEREL HABERLER Van’da tarım ve hayvancılığı geliştirecek büyük hamle
Van’da Mesleki Eğitim Van Modeli Çalıştayı
YEREL HABERLER Van’da Mesleki Eğitim Van Modeli Çalıştayı
Suriyeli kız çocuğuna cinsel istismar süphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Suriyeli kız çocuğuna cinsel istismar süphelisi ...
Vali Bilmez’in eşi Meral Bilmez’den Çocuk Evlerine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Bilmez’in eşi Meral Bilmez’den Çocuk Evlerine ...
Rektör Şevli'ye ziyaretler devam ediyor
YEREL HABERLER Rektör Şevli'ye ziyaretler devam ediyor
VASKİ ekibinin kar ve tipi imtihanı başladı
YEREL HABERLER VASKİ ekibinin kar ve tipi imtihanı başladı
Araç ve hayvan hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Araç ve hayvan hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X