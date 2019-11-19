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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Van Gölü'ndeki inci kefalleri için 'zehirli midye' tehdidi

DHA

-VAN Çevre ve Şehircilik Müdürü Ali Kemal Atlı, son zamanlarda Van Gölü'nde zehirli bir midye çeşidinin bulunduğunu ve bunun da inci kefali popülasyonuna zarar vereceğini belirterek, "Üniversitemizin bu konuda yaptığı araştırmada bunların av malzemeleriyle göle taşındığı ve buna bir tedbir alınması ile ilgili hususlar var. Bunların hepsinin değerlendirileceği ve bizim de yerelde takipçisi olacağımız bir konu" dedi.

-VAN Çevre ve Şehircilik Müdürü Ali Kemal Atlı, son zamanlarda Van Gölü'nde zehirli bir midye çeşidinin bulunduğunu ve bunun da inci kefali popülasyonuna zarar vereceğini belirterek, "Üniversitemizin bu konuda yaptığı araştırmada bunların av malzemeleriyle göle taşındığı ve buna bir tedbir alınması ile ilgili hususlar var. Bunların hepsinin değerlendirileceği ve bizim de yerelde takipçisi olacağımız bir konu" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimIN) kapsamındaki eğitimlerin 18'incisi, Van'da başladı. Büyükşehir Belediyesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), sivil topluk kuruluşları temsilcileri, kalkınma ajansları, ilgili kurum temsilcileri ile Şırnak, Bitlis ve Siirt'ten kurum temsilcisi 40 kişinin katılımıyla başlayan program 3 gün sürecek. 18'inci eğitim programında, 'Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele unsurları', 'Uluslararası boyutu, yasal-kurumsal yapısı', 'Yerel iklim eylem planlaması ve Türkiye pratikleri', 'İklim temelli afetlerin iktisadi ve toplumsal etkileri', 'Kentlerde iklim değişikliği ile mücadele için yeşil altyapı çözümleri', 'Su kaynakları yönetimi ve iklim değişikliği', 'İklim değişikliği ve tarım sektörü" konuları farklı açılardan değerlendirilecek.
2060 YILINDA TÜM DÜNYANIN 4 DERECE ISINACAĞI SÖYLENİYOR
Van Çevre ve Şehircilik Müdürü Ali Kemal Atlı, küresel ısınma ve dünyanın bir çok yerinde yaşanan su baskınlarına değindi. Atlı, gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirterek şunları kaydetti: "Sanayi devriminden bu yana fosil yakıtların kullanımının artması, sera gazı emisyonundaki artış, düzensiz şehirleşme, orman alanlarının yok edilmesi, tarım alanlarının ortadan kaldırılması, su kirlilikleri günümüzde farklı iklim şekli olarak kendini göstermekte ve bir çok yerde şu anda deniz seviyesi, su seviyesi artmış durumda. Bunlar bir çok şeye gebe. Gıdaya ulaşamama, kuraklık yaşanması, kasırgalar, yağış rejiminin değişmesi bunların tamamı iklim değişikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmakta ve bu küresel bir problem. Ülkemizde de son derece önemli bir şekilde bakanlığımız ve diğer paydaş kuruluşlarla beraber önlem anlamında ve yeni projelendirmeler, eğitim programlarıyla şekillendirilmeye çalışmaktadır. Dünyanın bir çok yerinde su baskınları yaşanmakta. Şu an Venedik'te su seviyesinin 1,5 metre seviyeye ulaştığı konuşuluyor. Bunlar giderek artacak konular. Çünkü dünyadaki sera gazı emisyonunun artışı sera etkisinin, yani dünyamızın sıcaklığının dengede tutulması durumunun ortadan kalkması demektir ve böyle giderse 2060 yılında tüm dünyanın 4 derece ısınacağı söyleniyor. Buna insanlık olarak bir an önce önlem almamız gerekiyor. Bu eğitimin amaçlarından biri de bu önlemlerin konuşulması. Bizim oluşturacağımız yerel politika ve çözümlerle alakalı bir durum. Bununla ilgili öncelikle yoğunlaşabilmemiz gereken yenilenebilir enerji kaynaklarımız, fosil yakıt kullanımının azaltılması, düzenli şehirler, kendi enerjisini üreten yapılar ve şehirler, orman alanlarının azaltılmaması, mümkünse çoğaltılması, doğal klima etkisinin bozulmaması, artı ekosisteme müdahale etmeyecek, bozulmayacak sistemler devreye sokulmalı."
ZEHİRLİ MİDYELER, İNCİ KEFALİNE ZARAR VERECEK
Van Gölü'ndeki kirlilik ve inci kefali balığına zarar veren midye istilasına da değinen Atlı," İnsan eliyle yapılan her şey bir karbon salımı yapıyor ve bu da doğaya zarar veriyor. Son zamanlarda Van Gölü'nde zehirli bir midye çeşidinin bulunduğu ve bunun da inci kefali popülasyonuna zarar vereceği konuşuluyor. Üniversitemizin bu konuda yaptığı araştırmada bunların av malzemeleriyle göle taşındığı ve buna bir tedbir alınması ile ilgili hususlar var. Bunların hepsinin değerlendirileceği ve bizim de yerelde takipçisi olacağımız bir konu" dedi.
Dr. Nuran Talu da Türkiye'nin iklim politİkası, iklim değişikliği ile ilgili mücadele, uluslararası boyutu, yasal ve kurumsal yapısı ile ilgili bilgiler verdi. 3 gün sürecek olan eğitimde, Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu da, illim değişikliği ve Tarım Sektörü, Doç. Dr. Çiğdem Coşkun Hepcan ise kentlerde iklim değişikliği ile mücadele için yeşil alt yapı çözümleri ile ilgili bilgilendirmeler yapacak. 

VAN

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:20
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  • İKİNDİ 14:35
  • AKŞAM 16:59
  • YATSI 18:19
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