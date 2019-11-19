Kaymakam Aslan’dan ‘Sürekli Eğitim Merkezi’ne ziyaret

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Sürekli Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Eğitimde kaliteyi arttırmak için yoğun bir çalışma başlatan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İpekyolu Kaymakamlığı bünyesinde Vali Mithat Bey Mahallesi Sıhke Caddesi üzerinde bulunan Sürekli Eğitim Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Eğitim merkezindeki yönetici ve öğretmenlerle bir araya gelen Aslan, merkezde yapılan çalışmalar ve verilen eğitim öğretim hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Aslan, öğrencilere sınavlarda başarılı olmaları hususunda tavsiyelerde bulundu. Van’da eğitimin hak ettiği başarıya ulaşmasında öğrencilere büyük bir sorumluluk düştüğünü söyleyen Kaymakam Aslan, ihtiyaç duyulan kaynakların temin edileceğini ifade ederek, öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Merkezde, 20192020 eğitim öğretim yılında dâr gelirli toplam 660 öğrencinin hizmet aldığı belirtildi.

VAN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:20

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