Van’da 75 bin aile ziyaret edilecek

Van Milli Eğitim Müdürlüğü, veliokul işbirliğini geliştirmek ve okula ilgiyi artırmak amacıyla 75 bin aileyi ziyaret edecek.

20192020 eğitim öğretim yılında ilk kez uygulanan ara tatili fırsata çevirmek isteyen İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaklaşık 75 bin aileyi evlerinde ziyaret edecek. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, veliöğrenci ve okul işbirliğini geliştirmek ve okula ilgiyi arttırmak amacıyla böyle bir ziyaretin gerçekleştirileceğini belirterek, “Yarın yapılacak olan veli ziyaretleriyle vatandaşların okula ilgisini artırmayı, veliöğrenciokul işbirliğini geliştirmeyi, akademik başarıyı artırmayı ve beraberinde devletmillet kaynaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. İnanıyorum ki bu ziyaretlerle velilerin okula ilgisinin artacağı gibi, öğrencilerde de çok güzel değişimlerin yaşanmasına vesile olacaktır” dedi.

Öğrencilerin öğretmenlerini evlerinde gördüklerinde bundan olumlu yönde etkilendiklerini dile getiren Tevke, “Öğrencilerimiz bu şekilde onlara verdiğimiz değeri daha iyi anlıyorlar. Bu ziyaretler öğrencilerin derslerine de etki ediyor. Öğrencilerde olumlu neticelere yol açacak olan ev ziyaretleri, okulaile ilişkisini de güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.

Uygulamanın bir günle sınırla kalmayacağını, eğitim öğretimin her döneminde gerçekleştirmeyi amaçladıklarını da sözlerine ekleyen Tevke, “Öğrencilerin eğitimindeki yeri ve önemi çok büyük olan velilerin, başarının devamlılığını sağlama konusunda da tamamlayıcı rolleri var. Bütün gayemiz, öğrencilerimizin mutlu ve sağlıklı eğitim öğretim hayatı geçirerek hayata emin adımlarla yürüyecekleri güzel gelecek inşa etmektir” diye konuştu.

VAN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:20

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