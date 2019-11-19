Şair-Yazar Bülent Parlak Vanlı okurlarıyla buluştu

Van İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından ‘Gençlere İlham Veren Konferanslar' etkinliği kapsamında ŞairYazar Bülent Parlak okurlarıyla buluştu.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü bünyesindeki İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle ‘Gençlere İlham Veren Konferanslar' etkinliğinin üçüncüsünü gerçekleştirdi. İl Halk Kütüphanesinde gerçekleşen etkinlikte İzdiham Dergisi Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni ŞairYazar Bülent Parlak, Vanlı okurlarıyla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda ŞairYazar Bülent Parlak; gençlik, edebiyat ve kitap üzerine konferans verdi. Soru cevap ile devam eden etkinlik, ŞairYazar Bülent Parlak’ın kitaplarını okurları için imzalamasıyla sona erdi.

Konferans sonunda bir açıklamada bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, DAKA işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Gençlere İlham Veren Konferanslar' etkinliklerinin bundan sonra da devam edeceğini ifade ederek, “30 Kasım Cumartesi günü ‘2015 ESKADER En İyi Roman Ödülü' sahibi Kaan Murat Yanık ve 7 Aralık tarihinde ise Dergâh Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve ‘TYB 2018 Şiir Ödülü' sahibi Ali Ayçil Vanlılarla bir araya gelecek. Etkinliklerimizin tümü ücretsiz olup şair ve yazarların kitapları etkinlik gününde ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Etkinliklere tüm vatandaşlarımız davetlidir. Ben bu anlamda etkinliklerimizi yoğun çabayla organize eden İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ve personeline, yine bu etkinliklerin gerçekleştirilmesinde sundukları desteklerden dolayı DAKA'ya teşekkür ediyorum” dedi.

VAN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:20

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