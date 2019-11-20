Yakıt yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Van’ın Edremit ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralanırken, yüklü bulunan yakıt ise yola saçıldı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Güzelkent Villaları yakınlarında meydana geldi. Virajı alamayan yakıt yüklü 21 FZ 467 plakalı tırın devrilmesi sonucu sıkışan şoför ve yanındaki bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yola saçılan yakıt için özel önlemler alan itfaiye ekipleri, olası bir yangın için soğutma çalışması yaptı.

VAN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

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