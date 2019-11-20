Van’da uyuşturucu operasyonu

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, yaya ilerleyen bir şahsın elindeki poşet içerisinde 1 kilo 968 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Kasım 2019 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Süphan Mahallesi’nde devreyi görevini ifa ettikleri esnada yaya ilerleyen R.A. isimli şahsın durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Şahsın elinde bulunan poşet içerisinde 4 paket halinde toplam 1 kilo 968 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak R.A. isimli şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelinin “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması / Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçlarından kesinleşmiş10 yıl hapis ve 100 bin TL adli para cezasının bulunduğu tespit edilmiştir” denildi.

VAN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

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