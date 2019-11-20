Başkan Sabırlı’dan ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, “Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Bir ülkenin geleceği çocuklardır. Bu nedenle çocukların özel bir duyarlılığa ve korunmaya ihtiyaçları vardır. Çocuklarımıza daha güzel ve müreffeh bir ortam sunarak kendi geleceğimizi de teminat altına almış oluruz. Her çocuk sağlıklı çevre, kaliteli bir eğitim ve barış dolu bir dünyada hayatın tüm güzelliklerini yaşama hakkına sahiptir. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 192 ülke ile birlikte Türkiye’nin de imzasını taşıyan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyle güvence altına alınan Çocuk Hakları Günü’nde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, savaşların olmadığı daha adil ve huzurlu bir dünyada yaşamaları en büyük dileğimizdir. Evrensel hukukun ve adaletin sağlanması her şeyden önce çocuklarımızı ilgilendirmektedir. Ne yazık ki; özellikle yakın coğrafyamızdaki savaşlardan en çok çocuklarımız etkilenmektedir. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde kadim bir medeniyetin mirasçıları olarak hedefimiz dünyanın dört bir yanındaki çocuklarımızın yüzünün gülmesini sağlamaktır. Milyonlarca masum çocuk ülkelerinde kaçarak ülkemizde huzur, barış ve kardeşçe yaşamaktadır. Onların ve tüm dünya çocukları için daha barışçıl bir ortam olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederim. Dünyanın en kıymetli varlıkları çocuklarımızı bu önemli gün vesilesiyle sevgiyle kucaklıyor, daha güzel bir geleceğe sahip olmalarını gönülden temenni ediyorum” dedi.

VAN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

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