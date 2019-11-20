Demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı

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Van merkez İpekyolu ilçesinde demir parmaklıklara sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithatbey Mahallesi’nde bir köpeğin demir parmaklıklara sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan köpek, daha sonra gözden kayboldu.

VAN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

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