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Zabıta ekibinden kaldırım işgaliyle mücadele çalışması

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kaldırım işgaliyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Zabıta ekibinden kaldırım işgaliyle mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kaldırım işgaliyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ana cadde ve sokaklarda kaldırım işgalleriyle ilgili denetimlerini arttıran zabıta ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileriyle kaldırımlara bırakılan reklam afişleri ve dubaları topladı. Kent genelinde başlatılan çalışmalar kapsamında Maraş Caddesi’nde daha önce uyarılmalarına rağmen reklam afişlerini ve dubaları gelişigüzel kaldırımlara bırakan iş yerleriyle ilgili işlem yapılarak duba ve reklam afişlerine el konuldu.
Yaya ve engelli vatandaşların hakkı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesine müsaade etmeyeceklerini belirten belediye yetkilileri, esnafı bu noktada duyarlı olmaya davet ederek, çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirttiler.

VAN

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:21
  • GÜNEŞ 06:46
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  • İKİNDİ 14:35
  • AKŞAM 16:58
  • YATSI 18:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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