Zabıta ekibinden kaldırım işgaliyle mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kaldırım işgaliyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ana cadde ve sokaklarda kaldırım işgalleriyle ilgili denetimlerini arttıran zabıta ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileriyle kaldırımlara bırakılan reklam afişleri ve dubaları topladı. Kent genelinde başlatılan çalışmalar kapsamında Maraş Caddesi’nde daha önce uyarılmalarına rağmen reklam afişlerini ve dubaları gelişigüzel kaldırımlara bırakan iş yerleriyle ilgili işlem yapılarak duba ve reklam afişlerine el konuldu.

Yaya ve engelli vatandaşların hakkı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesine müsaade etmeyeceklerini belirten belediye yetkilileri, esnafı bu noktada duyarlı olmaya davet ederek, çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirttiler.

VAN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

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