Öğretmenlerden velilere ziyaret Van’da veli-okul işbirliğini geliştirmek ve okula ilgiyi artırmak amacıyla 75 bin aile ziyaret edildi

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, veliokul işbirliğini geliştirmek ve okula ilgiyi artırmak amacıyla 75 bin aileyi ziyaret etti.

20192020 eğitim öğretim yılında ilk kez uygulanan ara tatili fırsata çevirmek isteyen Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaklaşık 75 bin aileyi evlerinde ziyaret etti. Van merkez ve tüm ilçelerde evleri ziyaret eden eğitimciler, öğrenci ve aileleriyle sohbet etti. Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Halis Atan ve okul öğretmenleriyle birlikte aileleri ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Ayşin, amaçlarının velilerle bütünleşmek olduğunu ifade ederek, “Velilere kendimizi, öğrencimizi anlatmamız ve böylece eğitim öğretim sürecine onları da çekmemiz lazım. Bu anlamda amacımız 75 bin aileye ulaşmak ve daha sonra da bunu sürekli hale getirmektir. Bu projeyle eğitim öğretimin kalitesinin yükselebileceğine inanıyorum. Öğretmenlerimizin ziyaretleri bugünle sınırlı kalmayacak, bundan sonraki süreçte de veli ziyaretleri münferit olarak yapılacaktır” dedi.

Ziyarette güzel ve samimi bir hava yakaladıklarını dile getiren Ayşin, “İnşallah bu samimiyet ve bu iletişim, ileriki süreçte daha farklı ortamlara vesile olacaktır. Bu veli ziyaretlerimizi insanlık adına yapacak olan öğretmenlerimizin bu işin içerisine girmeleri son derece anlamlıdır. Velilerimiz de bu projeye sıcak bakıyorlar. ‘Öğretmenlerimiz neden kapımızı çalmıyorlar’ diye dört gözle bekliyorlardı. Şu anda velilerimizin bizden daha çok mutlu olduklarına inanıyorum. Ben bu anlamda projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Milli eğitim camiasının kendilerini ziyaret etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Murat Çiftçi isimli veli ise, “Güzel bir proje. Öğretmenlerin gelmesi hem öğrenciyi hem biz aileleri mutlu ediyor. İnşallah bu sürekli devam eder. Ayrıca bu ziyaretler, öğrencilerin kendilerine olan özgüveni arttırıyor” diye konuştu.

Öğretmenlerin kendilerini ziyaret etmesinden dolayı heyecanlı ve mutlu olduklarını belirten Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Rümeysa Çiftçi de, “Çok mutlu olduk ve heyecanlandık. Biz bir aile gibiyiz. Öğretmenlerin bizleri ziyaret etmesi, kendimize olan özgüvenimizi arttırıyor. Kendimizi yabancı gibi hissetmiyoruz” ifadelerini kullandı.

12’inci sınıf öğrencisi Sevda Karal ve 10’uncu sınıf öğrencisi Şilan Karal da, şimdiye kadar hiçbir öğretmenin kendilerini evde ziyaret etmediğini söyleyerek, “İlk defa oldu. Şaşırdık ve mutlu olduk. Hocalarımızın gelip kaldığımız ortamları görmesi ister istemez bizleri olumlu yönde etkiler. Bu projeyi hem eğitim açısından hem de birbirimizi tanımak açısından önemli buluyoruz” diye konuştular.

VAN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

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