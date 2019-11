Van’da vektörle mücadele toplantısı yapıldı

Van’da vektörle mücadeleye ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Özellikle yaz aylarında vatandaşların korkulu rüyası haline gelen sivrisinek, karasinek ve diğer hastalık yayıcı vektörlerle etkin şekilde mücadele etmek için toplantı yapıldı. Toplantı da Van Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde bir kurul oluşturulması kararı alındı. Kurulda ayrıca Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri de yer alacak. Dünya genelinde tüm enfeksiyon hastalıklarının yüzde 17’sini oluşturan vektörle bulaşan hastalıklar nedeniyle her yıl 1 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtilen toplantıda, küresel ısınma ve küreselleşmenin etkisiyle önemi giderek artan bulaşıcı hastalıklara; sivrisinek, tatarcık, kene, çeçe sineği, pire, karasinek ve salyangoz gibi pek çok canlının taşıyıcılık ettiği belirtildi.

Van’da yürütülen vektörle mücadelenin mevcut durumunun ele alındığı toplantıda, ayrıca gelecek dönem mücadele programını şekillendirmek, entegre bir bakış açısı ile etkin ve verimli bir çalışma yürütülmesi konuları da masaya yatırıldı.

Vektörlerle mücadele konusunda sivrisineklerin; göletler, bataklıklar, su havzaları, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanaları, su kuyuları, inşaat temeli çukurunda biriken sular, su varilleri, eski otomobil lastikleri, fosseptik çukurları, kanlar ve benzeri durgun su birikintisi oluşabilecek her yerde yaşayıp çoğalabileceğine karşılık ilaçlamalarının yapılmasının önemine değinildi.

Toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, vektörle mücadele konusunun önemine değinerek, “Van’da bulunan vektörler, turizm kenti olan ilimizin kalitesini düşürmektedir. Bizler öncelikle biyolojik türleri belirleyerek mücadeleye başlayacağız. Kimyasal mücadele önceliğimiz olmamalı, daha az maliyetle daha etkin bir şekilde mücadele yapmalıyız. Sahil bandı, sazlık alanlar ve ahırlar bu mücadele alanlarının bir parçası olmalıdır” dedi.

Van Sağlık İl Müdürlüğünün koordinasyonunda, Edremit Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan toplantıya; Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Zootonik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanı Dr. Seher Topluoğlu, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Sağlık İl Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu ve ilçe belediye başkanlığı temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

