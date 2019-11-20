Vali Bilmez’den Özalp Kaymakamı Çelik’e ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik’i ziyaret etti.

Son mülki idare amirleri kararnamesiyle Diyarbakır'ın Lice Kaymakamlığı görevinden Özalp Kaymakamlığına atanan Abdulkadir Çelik’i ziyaret eden Vali Bilmez, ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu. Kaymakamlık kapısında Kaymakam Abdulkadir Çelik ve ilçe mülki idare amirleri tarafından karşılanan Vali Bilmez, daha sonra makama geçti. Burada Kaymakam Çelik’ten ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Bilmez, Kaymakam Çelik’e başarılar diledi.

VAN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

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