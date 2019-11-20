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Edremit’te vektörle mücadele toplantısı Edremit’te vektörlerle mücadele için ciddi kararlar alındı

İHA

Van'ın Edremit Belediyesi ile Van Sağlık Müdürlüğünün organizasyonunda üst düzey protokolün katılımıyla kent genelinde ilk defa vektörlerle (sivri sinek, karasinek) mücadeleye ilişkin kapsamlı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Edremit’te vektörle mücadele toplantısı Edremit’te vektörlerle mücadele için ciddi kararlar alındı

Van’ın Edremit Belediyesi ile Van Sağlık Müdürlüğünün organizasyonunda üst düzey protokolün katılımıyla kent genelinde ilk defa vektörlerle (sivri sinek, karasinek) mücadeleye ilişkin kapsamlı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Edremit Belediyesinin ev sahipliğinde Seyirtepe Cafe Restaurantta gerçekleştirilen vektörlerle mücadeleye ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantı, Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Zootonik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanı Dr. Seher Topluoğlu, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, İpekyolu Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile ilçe belediye başkanlığı temsilcileri, VASKİ Genel Müdürü Cem Ülker Kaplan ile Sağlık İl Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu’nun yanı sıra bazı kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Dünya genelinde tüm enfeksiyon hastalıklarının yüzde 17’sini oluşturan vektörle bulaşan hastalıklar nedeniyle her yıl 1 milyondan fazla kişi hayatını kaybettiğinin vurgulandığı bilgilendirme toplantısında, küresel ısınma ve küreselleşmenin etkisiyle önemi giderek artan vektörle bulaşan hastalıklara; sivrisinek, tatarcık, kene, çeçe sineği, pire, karasinek ve salyangoz gibi pek çok canlının neden olduğu belirtildi.
Van’da da kısmen yürütülen vektörel mücadelenin mevcut durumunun ele alındığı toplantıda, gelecek dönem mücadele programını şekillendirmek, entegre bir bakış açısı ile etkin ve verimle bir çalışma yürütülmesi konuları masaya yatırıldı. Vektörlerle mücadele konusunda sivrisineklerin; göletler, bataklıklar, su havzaları, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanaları, su kuyuları, inşaat temeli çukurunda biriken sular, su varilleri, eski otomobil lastikleri, fosseptik çukurları, kanlar ve benzeri durgun su birikintisi oluşabilecek her yerde yaşayıp çoğalabileceğine karşılık ilaçlamalarının yapılmasının önemine değinildi.
Vektörlerle ilgili tüm verilerin masaya yatırıldığı toplantı sonunda sonuç bildirisine şu kararlar yansıdı:
“Uygulanacak yöntemlerin önceden belirlenmesi, kültürel ve biyolojik mücadeleye önem verilip kimyasal mücadelenin de yapılması. YYÜ Su, Ziraat, Veteriner ve Biyoloji fakültelerinin ortak çalışmalarıyla biyolojik türlerinin belirlenmesi. Tür tayini ve popülasyon miktarının ölçülerek belirlenmesi. YYÜ, belediyeler ve DSİ’nin birlikte larva haritasını oluşturacak mücadele yerlerinin belirlemeleri. Mücadele alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) programı ile noktasal olarak müdahale alanlarının belirlenmesi. Şehir içindeki ahırların tespit edilerek şehir dışına çıkarılması. Vektörlerle mücadele çalışması yapan personellerin Van İl Sağlık Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği eğitimi alması. Şehir içi hayvancılık işletmelerinin atıklarının göle geçişinin engellenmesi ve belediyeler tarafından toplanması için çalışma yapılması. DSİ tarafından derelerde ve kanallarda aktif temizlik çalışmasının yapılması. Vektörel mücadele için komisyonun kurulması ve bir hafta sonra toplantı için bir araya gelmeleri. Komisyon olurunun alınması, komisyonun, Van İl Sağlık Müdürlüğü sekretaryasında Van Büyükşehir, Edremit, İpekyolu, Tuşba, Gevaş, Erciş belediyeleriyle DSİ, YYÜ, Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik müdürlüklerinin bulunacağı. İl genelinde tüm vektörleri kapsayacak şekilde uygulanması. Tüm yöntemlerin entegre bir şekilde uygulanması ve tüm kurumların halkın bilinçlendirilmesi için eğitim ve bilimsel çalışmalar yapılacaktır.”

VAN

20 Kasım 2019 Çarşamba

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