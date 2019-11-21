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Van’da terör operasyonu

İHA

Van’ın Başkale ilçesinde Kıran Operasyonu kapsamında silah, patlayıcı madde ve tıbbi malzeme ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Tutuklu mezrası kırsalında 20 Kasım tarihinde Kıran Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet EYP tuzaklı büyük tüp, 2 adet EYP düzeneği, 2 kilogram amonyum nitrat ve bir miktar tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.
Bölgede operasyonların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

VAN

21 Kasım 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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