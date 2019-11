21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Akkuş; “İnci Kefali, dünya balıkçılığına örnek”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “Denizlerde avcılığın bu hızla devam etmesi durumunda 2050 yılına kadar dünya balık stoklarının yüzde 90’lık bölümünün aşırı avcılığa bağlı olarak tamamen yok olacağı görülmektedir” dedi.

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İnsanoğlu eline geçirmiş olduğu teknolojik imkanlar sayesinde doğal kaynaklar üzerinde büyük bir hakimiyet kurduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Bu hakimiyet ile insanoğlu para hırsı ile hareket etmekte ve doğal kaynakların sonsuz olduğuna inanmaktadır. Bu durumdan şüphesiz en olumsuz etkilenen kaynakların başında dünyada ve ülkemizdeki balık stokları gelmektedir. Eldeki rakamlar balık stoklarımızın her geçen yıl biraz daha azaldığını göstermektedir. İleriye yönelik tahminleri baktığımızda denizlerde avcılığın bu hızla devam etmesi durumunda 2050 yılına kadar dünya balık stoklarının yüzde 90’lık bölümünün aşırı avcılığa bağlı olarak tamamen yok olacağı görülmektedir. Bu tablo içerisinde bulunduğumuz ‘21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü’nde balık stoklarının iyi yönetilemediğini bariz bir şekilde göstermektedir. Bu nokta Van Gölü inci kefali balıkçılık yönetimi dünyaya örnek olacak bir konumdadır. Bir balık düşünün ki 2000’li yıllarda yok olma noktasında gelmişken Prof. Dr. Mustafa Sarı tarafından başlatılan koruma çalışmaları ve hazırlanan yönetim planı ile yok olmaktan kurtularak bu gün bölgemizdeki 15 bin insanın geçim kaynağı haline geliyor. Bu başarı ile beraber, inci kefali bölgenin bir markası haline gelerek her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti bölgeye çekerek ekoturizmin temel dinamiğini oluşturuyor. Dünya’da bunun ikinci bir örneğini görmeniz çok zordur. Bu açıdan inci kefalinin başarı öyküsü ve uygulanmakta olan Balıkçılık Yönetimi dünyaya örnek olacak konumdadır” dedi.



“2010 yılında iç sularımızdan 40 bin ton balık avcılığı olmasına karşın, aradan geçen 8 yılda, bu rakam 2018 yılında 30 bin tona gerilemiştir”

Balık stoklarının aşırı avlanması ve iklim değişikliğine bağlı olarak ülkede avcılık yolu ile elde edilen balık miktarının her yıl azaldığını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “2010 yılında iç sularımızdan 40 bin ton balık avcılığı olmasına karşın, aradan geçen 8 yılda, bu rakam 2018 yılında 30 bin tona gerilemiştir. Rakamlar bizlere balık stoklarının hızla azaldığını göstermektedir. Bu noktada Prof. Dr. Mustafa Sarı tarafından Van Gölü’nde başlatılan çalışma bütün balık stokları için örnek alınmalı. Şunu iyi bilmeliyiz ki balık stokları bizlerin gelecek nesillerden emanet aldığımız zenginliklerimizdir. Bu stokları korumazsak sucul ekosistemlerin ruhu olan balık stoklarımızı kaybederiz. Bu nedenle balık stoklarımızın değerini sadece ‘21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü’nde değil her gün hatırlamamız gerekmektedir” diye konuştu.

